El ‘Fanzone’ de TV3 per a culers s’estavella malgrat el ridícul del Madrid

TV3 -o el nou programa de Gerard Romero sobre el Barça, més aviat- no han sabut aprofitar la derrota ridícula del Reial Madrid davant de l’Albacete en el partit de la Copa del Rei que els enfrontava. La graella havia canviat, aquest dimecres, i els teleespectadors més futbolers tenien l’oportunitat de mofar-se del seu etern rival en una emissió que havia canviat de dia aquesta setmana de manera excepcional. L’audiència que ha obtingut el Fanzone ha estat bastant discreta, per això, el que fa pensar que alguna cosa falla si ni tan sols poden aprofitar una oportunitat d’or com aquesta.
La seva estrena, dijous passat, va ser poc lluïda amb un 10,1% de share i 123.000 teleespectadors. Però és que el canvi a dimecres ha funcionat encara menys, tenint en compte que només han assolit un 7,6% i 84.000 persones. No ha estat una modificació que respongués a les xifres baixes, sinó que era una manera de mantenir el Gol a gol en el postpartit del partit del Barça, que jugarà aquesta nit contra el Santander.
El Fanzone de Gerard Romero no ha sabut aprofitar la derrota històrica del Reial Madrid i tampoc la tirada del Joc de cartes de Marc Ribas, que s’emetia tot just abans -i que també patia per culpa de l’emissió del partit a TVE, en el seu cas, ja que ha obtingut una quota de pantalla del 15% que és bastant inferior a la que acostuma a fer normalment-. Amb tot, Gerard Romero els ha fet perdre el lideratge d’aquesta franja posterior al prime time que se l’endú també TVE.
TVE triomfa i és líder de la nit gràcies al partit de l’Albacete contra el Reial Madrid
El líder de la nit, doncs, ha estat la cadena pública espanyola. TVE tenia els drets per emetre el partit de Copa del Rei que enfrontava l’Albacete i el Reial Madrid, un partit que aparentment havia de ser avorrit i que va acabar tenint un final d’infart. La derrota història del club merengue ha estat comentadíssima, especialment pels aficionats culers que se n’estan mofant i amb ganes. L’emissió del partit en si els va fer obtenir un bon 17,1% de quota de pantalla i 337.000 teleespectadors. A la mateixa hora, TV3 quedava en segona posició amb Joc de cartes (15%). I, després, una altra retrobada de La isla de las tentaciones es quedava amb el 8,7% de quota de pantalla, mentre que l’entrevista d’El Hormiguero a Antonio Banderas baixava fins al 7,4%.
I si analitzem l’hora d’emissió del Fanzone, a partir de les 23:15 hores, ens trobem amb què va quedar-se en la tercera posició del rànquing dels més vistos. Per davant, un programa de la Dra. Fabiola Jones amb el 8,3% i, la plata va ser per a les aventures de Roberto Leal a Edimburg que regalava un 7,9% a Antena 3.