El comitè d’empresa de TV3 planta cara a la direcció: “Diàleg o conflicte”

El comitè d’empresa de TV3 ha mogut fitxa ara que comença un nou curs. Dos mesos després d’organitzar una consulta entre els treballadors de la cadena pública per saber què pensaven de la creació d’una marca paraigua -el 3CatInfo-, ara es dirigeixen directament a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans, Rosa Romà. I ho fan en un comunicat molt contundent, per al qual han escollit un titular que posa en evidència el seu malestar: “Rosa, per al 2026 diàleg o conflicte?”.
La idea és lamentar públicament que encara no hagi donat resposta ni els hagin explicat clarament quina estratègia de marques pretenen implementar: “Potser no han paït el resultat clar i indiscutible de la consulta”, deixen anar. Queda clar que el pas de temps no aconseguirà que s’oblidin del tema, més aviat tot el contrari: “Si pensen que el temps esgotarà les energies, és que desconeixen la història de lluites compartides de la plantilla de la CCMA”.
Des del Comitè adverteixen que, des que va entrar la nova direcció, veuen una voluntat de “dirigir” la CCMA “com una empresa privada”. I, de fet, tenen clar que aquest conflicte per la gestió de les marques ha estat només “la punta de l’iceberg” d’una gestió “personalista” i “plena de prejudicis” que els ha “obligat” a fer denúncies públicament i, després, a judicialitzar algunes de les decisions que es prenen, segons ells, de manera “unilateral”.
Aquestes són les queixes que fan públiques el Comitè d’Empresa de TV3
Alguns problemes amb els quals es troben tindrien a veure amb les noves interpretacions que es fan del conveni i que creuen que “perjudiquen” directament al treballador. Per exemple, veuen que hi ha una externalització de la producció “cada cop més evident”. Tampoc no els agraden els nous informatius, ja que “tensionen” els equips i “desvirtuen” les professions. Altres retrets serien l’ús que es fa del pressupost de formació, segons la seva versió “de manera arbitrària” i “ignorant” les necessitats reals del personal: “Gasten un enorme pressupost en la formació de directius”. “El gran problema de la direcció és la pèssima gestió de les persones, tot i que hi fan referència recurrentment”, insisteixen amb contundència.
També han aprofitat per destacar el problema que hi veuen en la “falta de visió” pel que fa als canals infantils i juvenils perquè les audiències estan “sota mínims”. Més retrets, cap a la “poca transparència” en la informació per al pla d’igualtat, les contractacions faraòniques “i podríem seguir”, avisen.
Des del Comitè creuen que la direcció no ha parat de contractar càrrecs de lliure designació “sense justificar” per sentir-se “més protegits”. “Hem acabat el 2025 plantant cara a aquesta direcció, conscients que la ciutadania està del nostre costat i comencem el 2026 amb encara més energia. Rosa Romà ha de triar entre el diàleg i el conflicte”.