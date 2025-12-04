El debat per mantenir les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio continua. Tot just una setmana després de saber els resultats que havia aconseguit la consulta organitzada pels comitès d’empresa de la televisió i la ràdio públiques als treballadors de la casa, un comunicat reclama a la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que es convoqui una reunió i aclarir el futur d’aquestes marques. El resultat de la votació va ser molt clar: el 89,86% dels professionals que hi van participar van manifestar que volien que les marques continuessin actives. Una setmana després d’aquesta votació, els comitès d’empresa “exigeixen” una reunió per tractar els “plans de la direcció” i tancar d’una vegada el debat.
Recorden que els resultats de la consulta van ser molt clars
En un comunicat que han enviat ambdós comitès, recorden els resultats obtinguts en aquesta consulta organitzada per a treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio. “Estàs d’acord que TV3 i Catalunya Ràdio, i totes les seves marques, continuïn plenament actives i visibles tant en antena com en plataforma, les aplicacions i les xarxes socials?”, era la qüestió que es va resoldre amb gairebé un 90% de vots a favor. Des del comitè aplaudien els resultats favorables a mantenir ambdues marques històriques de la casa, molt arrelades a la història de la televisió i la ràdio pública de Catalunya i que ara quedaven esborrades sota la marca paraigua del 3CatInfo. Els resultats eren els següents: el 89,96% va votar que sí, el 5,40% va votar que no i el 4,64% va votar en blanc.
Què diu el comunicat dels comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio?
Ara, en aquest comunicat, els comitès es lamenten perquè “la direcció no hi ha cap moviment” després dels resultats obtinguts en la consulta per mantenir visibles i actives les dues marques tant en antena com la plataforma, les aplicacions i les xarxes socials. “Encara estem esperant que ens convoqui a reunió per tractar aquest resultat. Durant aquesta setmana, la presidència de la CCMA ha anat fent manifestacions i entrevistes en diversos mitjans sobre plans de futur i continua sense tenir en compte la veu de les treballadores i els treballadors”, expressen en aquest comunicat.
Davant d’això, “exigeixen” una reunió amb la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per “tractar d’una vegada els plans de la direcció sobre l’evolució de les marques” a més a més de posar damunt la taula “el futur del projecte d’empresa incloent-hi l’impacte laboral i professional”. Ara per ara, caldrà esperar quina és la resposta després d’aquest toc d’atenció.