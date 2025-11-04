Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio han mogut fitxa després de la decisió presa per la direcció de la CCMA, que van anunciar que flexibilitzarien la presència de les marques històriques en els continguts informatius. No ha passat ni tan sols una setmana des que es fes aquest moviment, una proposta que permetria als treballadors tornar a utilitzar la fórmula tradicional d’identificació –nom del periodista, TV3/Catalunya Ràdio (en lloc de 3CatInfo), nom de la població– i recuperar les espumes clàssiques dels micròfons: grogues per a la ràdio i negres per a la televisió. Des de 3Cat van deixar clar, però, que el micròfon seria mixt perquè combinaria el dau blanc de 3CatInfo amb l’espuma pròpia de cada mitjà. Doncs no ho veuen prou.
La idea era que la marca paraigua 3CatInfo continués present, especialment als canals 24 hores i en l’àmbit digital, mentre que TV3 i Catalunya Ràdio mantindrien alhora la seva visibilitat i identitat. La direcció defensava que el concepte d’univers informatiu únic havia de continuar vigent, més enllà de les qüestions de marca. Els consells professionals, però, ja van avisar que encara quedaven demandes pendents com la de poder atribuir exclusives al mitjà concret que les ha aconseguides i no necessàriament a 3CatInfo. Ara, han emès un comunicat en què aclareixen què pensen de tot plegat. El titular és potent: “A les assemblees fetes aquest dijous a TV3 i Catalunya Ràdio, els treballadors consideren insuficient la proposta de la direcció de recuperar la marca de TV3 i Catalunya Ràdio en les firmes i els paravents dels micròfons“.
Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio expliquen què volen realment
Els comitès no estan en contra de 3Cat com a marca paraigua i de plataforma, insisteixen, sinó que volen “reivindicar la continuïtat” de les marques Catalunya Ràdio, TV3, Catalunya Informació, 324, Super3, iCat, Catalunya Música, 33 i Esport 3. “La demanda de mantenir les marques històriques en antena i també a les plataformes és per a tota la producció de la casa i no només per a Informatius”, afegeixen en aquest escrit.
A les assemblees de dijous, la plantilla va demanar als comitès que activessin la consulta que tenien prevista per a la reivindicació de les marques si la proposta de la direcció continuava sent insuficient. I, per tant, asseguren que han començat a treballar per fer-ho. Mantindran informats de les novetats, sobretot ara que se centraran en la preparació d’aquesta consulta que posarà sobre la taula què volen realment els treballadors dels dos mitjans. De moment, tot queda en un anunci que reactiva una tempesta que semblava que s’havia calmat. El temps dirà com acaba la cosa.