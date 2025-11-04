Los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio han tomado cartas en el asunto después de la decisión tomada por la dirección de la CCMA, que anunciaron que flexibilizarían la presencia de las marcas históricas en los contenidos informativos. No ha pasado ni siquiera una semana desde que se realizó este movimiento, una propuesta que permitiría a los trabajadores volver a utilizar la fórmula tradicional de identificación: nombre del periodista, TV3/Catalunya Ràdio (en lugar de 3CatInfo), nombre de la población, y recuperar las espumas clásicas de los micrófonos: amarillas para la radio y negras para la televisión. Desde 3Cat dejaron claro, sin embargo, que el micrófono sería mixto porque combinaría el cubo blanco de 3CatInfo con la espuma propia de cada medio. Pues no lo ven suficiente.

La idea era que la marca paraguas 3CatInfo continuara presente, especialmente en los canales 24 horas y en el ámbito digital, mientras que TV3 y Catalunya Ràdio mantendrían a la vez su visibilidad e identidad. La dirección defendía que el concepto de universo informativo único debía continuar vigente, más allá de las cuestiones de marca. Los consejos profesionales, sin embargo, ya advirtieron que aún quedaban demandas pendientes como la de poder atribuir exclusivas al medio concreto que las ha conseguido y no necesariamente a 3CatInfo. Ahora, han emitido un comunicado en el que aclaran qué piensan de todo ello. El titular es potente: «En las asambleas realizadas este jueves en TV3 y Catalunya Ràdio, los trabajadores consideran insuficiente la propuesta de la dirección de recuperar la marca de TV3 y Catalunya Ràdio en las firmas y los paravientos de los micrófonos«.

Los comités de empresa de TV3 y Catalunya Ràdio explican qué quieren realmente

Los comités no están en contra de 3Cat como marca paraguas y de plataforma, insisten, sino que quieren «reivindicar la continuidad» de las marcas Catalunya Ràdio, TV3, Catalunya Informació, 324, Super3, iCat, Catalunya Música, 33 y Esport 3. «La demanda de mantener las marcas históricas en antena y también en las plataformas es para toda la producción de la casa y no solo para Informativos», añaden en este escrito.

El Comité de empresa de TV3 toma cartas en el asunto

En las asambleas del jueves, la plantilla pidió a los comités que activaran la consulta que tenían prevista para la reivindicación de las marcas si la propuesta de la dirección continuaba siendo insuficiente. Y, por tanto, aseguran que han comenzado a trabajar para hacerlo. Mantendrán informados de las novedades, sobre todo ahora que se centrarán en la preparación de esta consulta que pondrá sobre la mesa qué quieren realmente los trabajadores de los dos medios. De momento, todo queda en un anuncio que reactiva una tormenta que parecía que se había calmado. El tiempo dirá cómo acaba la cosa.