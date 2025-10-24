El estreno de 3CatInfo impulsa las audiencias a pesar de las críticas

El estreno de 3CatInfo ha generado un gran revuelo dentro y fuera de TV3. Que la casa haya presentado un nuevo universo informativo con cambios tecnológicos y una nueva forma de comunicar puede parecer una buena idea, ya que les ayuda a acercarse a nuevos públicos y les hace adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Sin embargo, que lo hayan hecho con una marca paraguas que oculta las históricas de TV3 y Catalunya Ràdio ha enfadado a buena parte de los trabajadores. No obstante las críticas internas y también de televidentes que lo consideran un error, ellos pueden escudarse en las buenas audiencias que están consiguiendo. De hecho, las cifras que acaban de publicar así lo demuestran.

El estreno de este nuevo modelo ha impulsado las audiencias, con un crecimiento destacado a nivel digital, el liderazgo indiscutible de los TN y el aumento del seguimiento de los 24h tanto en TV como en radio. En cuanto a televisión, aplauden que casi de catalanes han conectado con contenidos informativos. Se ha reafirmado, de esta manera, el liderazgo indiscutible de todas las ediciones de los TN, que son los más vistos en cada franja y impulsan la apuesta de 3Cat por el periodismo de calidad y servicio público. Si analizamos uno y otro concretamente, el TN vespre y el TN comarques suben en espectadores respecto a antes del estreno (un 3% y un 5%), mientras que el TN migdia se mantiene con los buenos resultados. Con un 28% de cuota media y un 24,8%, respectivamente, el TN migdia y el TN vespre se sitúan a gran distancia de la competencia, a 13,3 y 15,8 puntos de cuota.

3CatInfo mejora la audiencia

3Cat aplaude los buenos resultados del mes de todos los canales

El nuevo ecosistema digital de 3CatInfo ha registrado 2,3 millones de dispositivos desde el estreno, dicen, y han destacado el crecimiento del 11% en cuanto al número de dispositivos que acceden a la aplicación diariamente. Un incremento digital que se refleja también en las reproducciones de vídeo y audio, que ascienden hasta los 5,2 millones en el entorno digital propio y los 45 millones en cuanto a los vídeos que publican en las redes sociales. Los vídeos informativos consolidan su crecimiento con un 16% más de reproducciones diarias respecto a antes del estreno del nuevo modelo informativo, una cifra importante.

El nuevo canal 3CatInfo, el anterior 324, también les da una alegría porque ha alcanzado un crecimiento del 7% en espectadores y sube cuatro décimas de cuota, hasta el 2%, una cifra similar a la registrada en momentos de alta intensidad informativa como la pandemia. Las buenas cifras del mes de arranque de 3CatInfo van acompañadas del éxito del resto de marcas de 3Cat, añaden. TV3 ha tenido la mejor cuota anual desde 2020, si nos fijamos en las cifras hasta este octubre, con un 14,3%. Y ¿Catràdio? La emisora ha cerrado la mejor temporada de su historia con 685.000 oyentes, según el EGM. ¿Y otra buena noticia? Que la plataforma 3Cat ya es la tercera más escogida por los catalanes.