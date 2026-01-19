El comité de empresa de Catalunya Ràdio ha reaccionado a la respuesta que les ha trasladado la dirección de 3Cat casi dos meses después de la celebración de una consulta extraordinaria entre sus trabajadores. Era el 27 de noviembre cuando, con el 69% de participación, muchos de los profesionales de la casa votaban en bloque a favor de la continuidad de las marcas históricas. El 94% de los votantes manifestaron que consideran un error la creación del 3CatInfo, una marca paraguas que «borra» los nombres de grandes marcas como el 324 o el Catalunya Informació que ahora quedan agrupados. Ahora, han emitido un escrito en el que denuncian que les estén ignorando.

«La dirección ha respondido no a todo«, aseguran ya en el titular de este comunicado que han hecho público a través de su perfil en X (el antiguo Twitter). Han tardado en responderles, dicen, pero tampoco es que les guste mucho lo que les han dicho después de esta consulta: «A la dirección, este resultado le da igual. En ningún momento hicieron la valoración que esperábamos, sino que nos expusieron la cuestión de las marcas desde el punto de vista de visibilidad en las instalaciones de la radio y la tele«.

Desde la dirección, mantienen el mismo discurso; que todas las marcas deben convivir y no se eliminarán porque todas son las ventanas de distribución de contenidos. No les creen, sin embargo, y desde el comité de empresa lo lamentan: «En ningún momento hablaron de recuperar Catalunya Informació o el 324, a pesar del resultado incuestionable de la consulta«.

«Han borrado el nombre Catalunya Informació con 33 años de trayectoria y un prestigio consolidado con reconocimientos como un Premio Ondas o el Premio Nacional de Comunicación. Todo esto ha quedado liquidado por una marca, 3CatInfo, que es rechazada tanto por los actuales trabajadores como por quienes lo han convertido a lo largo de tres décadas en una emisora de referencia dentro y fuera de Catalunya«, afirman con contundencia en este comunicado.

Una imagen de la votación del día de la consulta | Cedida

Parte de la plantilla de Catalunya Ràdio, en contra del nuevo modelo de marcas que impulsa 3Cat

«Para esta dirección, el 3Cat con todas sus derivadas (3CatInfo y las que vengan) ha venido para quedarse», aseguran. Y el problema, según estos trabajadores, es que están «convencidos» de que este conflicto por las marcas es solo «la punta del iceberg» de un proyecto que no saben «qué implica», que «afectará a todos los ámbitos» y que «no» les quieren explicar.

Se preguntan, además, si realmente deben permitirlo, si se puede dirigir una empresa «en contra de la gran mayoría de la plantilla», si deben empezar a moverse o si están dispuestos a realizar acciones concretas para defender sus marcas. De momento, están valorando «posibles actuaciones» y se muestran abiertos a todas las propuestas porque consideran que defender los medios públicos es «cosa de todos». Un nuevo episodio que pone de manifiesto que unos y otros continúan con diálogo, pero sin llegar a ningún acuerdo que les satisfaga.