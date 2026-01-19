El comitè d’empresa de Catalunya Ràdio ha reaccionat a la resposta que els ha traslladat la direcció de 3Cat gairebé dos mesos després de la celebració d’una consulta extraordinària entre els seus treballadors. Era el 27 de novembre quan, amb el 69% de participació, molts dels professionals de la casa votaven en bloc a favor de la continuïtat de les marques històriques. El 94% dels votants van posar de manifest que consideren un error la creació del 3CatInfo, una marca paraigua que “esborra” els noms de grans marques com el 324 o el Catalunya Informació que ara queden agrupats. Ara, han emès un escrit en el qual denuncien que els estiguin fent cas omís.
“La direcció ha respost no a tot“, asseguren ja en el titular d’aquest comunicat que han fet públic a través del seu perfil a X (l’antic Twitter). Han trigat a respondre’ls, diuen, però tampoc no és que els agradi gaire el que els hi han dit després d’aquesta consulta: “A la direcció, aquest resultat li és ben igual. En cap moment van fer la valoració que esperàvem, sinó que ens van exposar la qüestió de les marques des del punt de vista de visibilitat a les instal·lacions de la ràdio i la tele“.
Des de la direcció, mantenen el mateix discurs; que totes les marques han de conviure i no s’eliminaran perquè totes són les finestres de distribució de continguts. No se’ls creuen, però i des del comitè d’empresa ho lamenten: “En cap moment van parlar de recuperar Catalunya Informació o el 324, tot i el resultat inqüestionable de la consulta“.
“Han esborrat el nom Catalunya Informació amb 33 anys de trajectòria i un prestigi consolidat amb reconeixements com un Premi Ondas o el Premi Nacional de Comunicació. Tot això ha quedat liquidat per una marca, 3CatInfo, que és rebutjada tant pels actuals treballadors com pels que l’han convertit al llarg de tres dècades en una emissora de referència dins i fora de Catalunya“, etziben amb contundència en aquest comunicat.
— Comitè d'empresa CR (@ComiteCR) January 19, 2026
Part de la plantilla de Catalunya Ràdio, en contra del nou model de marques que impulsa 3Cat
“Per a aquesta direcció, el 3Cat amb totes les seves derivades (3CatInfo i les que vinguin) ha vingut per quedar-se”, asseguren. I el problema, segons aquests treballadors, és que estan “convençuts” que aquest conflicte per les marques és només “la punta de l’iceberg” d’un projecte que no saben “què implica”, que “afectarà a tots els àmbits” i que “no” els volen explicar.
Es pregunten, a més a més, si realment ho han de permetre, si es pot dirigir una empresa “en contra de la gran majoria de la plantilla”, si han de començar a moure’s o si estan disposats a fer accions concretes per defensar les seves marques. De moment, estan valorant “possibles actuacions” i es mostren oberts a totes les propostes perquè consideren que defensar els mitjans públics és “cosa de tots”. Un nou episodi que posa de manifest que uns i altres continuen amb diàleg, però sense arribar a cap acord que els satisfaci.