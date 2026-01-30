Dia trist per als oients de Catalunya Ràdio, especialment aquells que l’han sintonitzat des dels seus inicis. El realitzador i actor de doblatge Joan Anton Ramoneda, considerat la veu de Catalunya Ràdio per excel·lència, ha mort aquest divendres als 68 anys. Seva era la veu de les promos i moltes de les falques publicitàries, la veu institucional de l’emissora pública que va començar a treballar-hi l’octubre del 1983 per llegir la publicitat a les diferents cadenes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Reconeixible per a molts oients i també professionals de la comunicació, era habitual sentir-lo fer els indicatius dels diferents programes i també en els separadors que sonaven per antena. Només feia un parell d’anys que s’havia jubilat, de fet, tota una vida dedicada a la ràdio que començaria com al primer locutor de Ràdio Associació de Catalunya en la seva segona etapa després de la Guerra Civil.
Locutor i doblador, la trajectòria de Joan Anton Ramoneda ha estat molt aplaudida
A més a més, també ha fet doblatge per al cinema i la televisió amb algunes sèries i pel·lícules tan icòniques com Dallas o Apol·lo 13. Per tot això, l’any 2011 va arribar a rebre la Menció d’Honor de Ràdio Associació per la seva contribució a aconseguir uns alts nivells de qualitat en la producció audiovisual catalana.
Aquesta veu històrica de la casa ha treballat amb els presentadors més rellevants i tots els professionals amb els qui han parlat des de Catalunya Ràdio li han dedicat paraules molt maques. El muntador musical de Catalunya Ràdio Pep Lluís González, per exemple, ha dit d’ell que era “molt fàcil” treballar-hi perquè era una persona “amb una veu excepcional“: “Tenia facilitat per interpretar, llegir i entonar qualsevol text”. Tot un geni i referent que deixarà una gran empremta als estudis de l’emissora pública.