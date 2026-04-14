Adrian Grösser és un dels protagonistes de La casa nostra, la nova i exitosa sitcom de 3Cat. La seva trajectòria va començar fa molts anys, quan el van fitxar per un paper menor a Polseres vermelles del que saltaria a un de protagonista a Merlí. La fama va arribar-li aviat i, amb només 19 anys, va haver d’afrontar un bany de realitat quan va passar de ser aturat per fans al carrer a no tenir cap feina sobre la taula. El món de la interpretació no és fàcil, però se sent “afortunat i feliç” quan mira enrere. N’ha parlat en una entrevista al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio que serveix per conèixer-lo una mica millor.
Quan la cadena pública va decidir tornar a fer una sitcom, van pensar en ell com a un dels intèrprets i no va tenir cap mena de dubte: “Havia vist més de vuit vegades Plats bruts i puc dir que soc actor gràcies a les sitcoms, de fet, perquè eren els formats audiovisuals que consumia més quan tenia 15 anys, el moment en què m’estava enamorant de veure ficció i voler-me dedicar”. Hi haurà més temporades de La casa nostra a la plataforma, però també té ganes que l’emetin a TV3: “A veure quan arriba, esperem que l’emetin al lineal abans que arribi la segona temporada a la plataforma. Encara hi ha gent que no té smart TV i, de fet, hi ha hagut familiars meus que han hagut de veure la sèrie a través del mòbil. No tothom en té, així que espero que emetin la sèrie a TV3 a una hora maca per poder veure-la tots junts”.
També el van veure a Polseres vermelles amb el paper de l’Aleix, com dèiem: “Polseres vermelles va ser una cosa molt petita perquè em van trucar per fer una coseta, però va acabar sent important per a mi perquè jo era molt fan d’aquella sèrie i, a més a més, va suposar la meva primera presa de contacte amb el món del rodatge. Més enllà del que jo feia allà, que era molt minso, em va permetre veure gent de la meva gent dedicant-se a això. Em va fer adonar-me si realment volia dedicar-me a allò”, ha explicat.
Merlí va marcar un abans i un després en la seva carrera, el primer protagonista important protagonista que feia en una sèrie que també va tenir molt èxit a Catalunya, Espanya i Sud-amèrica: “Va tenir recorregut, moltes trames, moltes coses que li passaven… Som-hi, ja hi som. Vaig començar a guanyar seguidors a Instagram i vaig acabar patint un bany de realitat perquè tenia 19 anys, era un nen petit, quan la sèrie va tenir un superèxit i creia que la vida aniria d’allò. Començar per una sèrie amb tant d’èxit que fa que la gent t’aturi pel carrer per dir que el teu personatge és guai… et vas acostumant a allò i, de sobte, quan la sèrie ja no hi és i ja no t’aturen et preguntes què ha passat”. “Vaig adonar-me que en aquesta feina has de saber que hi haurà moments de tot, has de procurar obrir-te portes i estalviar i tenir un cercle molt sòlid”, diu Grösser.
Per què s’ha esborrat els perfils a les xarxes socials?
Fa un parell d’anys, Adrian Grösser va decidir esborrar-se els seus perfils a les xarxes socials: “Crec que hi ha productores i projectes que agafaven els actors pel número de seguidor que tenen i per la fama, però jo sempre he pensat que a mi no m’interessen aquests projectes. Si a mi m’agafes pel nombre de seguidors que tinc potser és que no m’interessa tant ser allà… crec que a la llarga acabo guanyant”.
“Vaig tenir la intuïció que m’havia de treure totes les xarxes socials perquè m’agrada com s’ha tornat el món, les relacions i la manera de comunicar… crec que ha perdut molta veritat. M’ha sentat la mar de bé fer-ho. Potser he perdut algunes feines o no he tingut accés a alguns dels càstings, però crec que a la llarg em convé molt més que m’agafin per la meva qualitat i perquè els agrado i ja està. El món dels actors a les xarxes socials és massa frívol, sí, però és normal”, ha afegit.
Prohibir les xarxes en general no emlisembla una bona idea, encara que és conscient que és complicat perquè amb 16 anys no tens el cap ben format per saber què és bo i què no: “S’hauria d’educar perquè els nois faran l’impossible per aconseguir tenir perfils allà abans dels 16 anys igualment perquè ens atrau encara més saber que està prohibit. Crec que s’ha d’abordar per una altra banda”.
En aquesta entrevista, l’actor també ha explicat quina relació té amb la IA. Sorprenentment, diu que la fa servir amb una utilitat molt bona perquè li fa d’actor que li passa text: “A més a més d’organitzar-me l’estudi, que em va bé perquè hem d’estudiar molt. El Chat GPT coneix tota la meva trajectòria, tots els guions, i em dona idees a nivell creatiu. I va molt bé. Et dona consells superficials, però a vegades serveix. Uso la IA per preparar els meus papers a les sèries“. Una anècdota? Que hagi confessat que l’última cerca que ha fet ha estat per saber quin és l’animal volador més gran que ha existit mai.
Els fans de l’actor hauran rigut en sentir-lo, de la mateixa manera que també entendran llavors per què s’ha esborrat els perfils de les xarxes socials.