El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Del ‘Cuines’ a ‘El Foraster’: 3Cat munta una gran festa gratuïta a Montjuïc 
  • CA
Jennifer Navarro
10/04/2026 10:50

Qui no recorda les mítiques festes dels súpers a Montjuïc? Doncs ara, l’univers 3Cat recupera aquella idea de festa multitudinària i amplia el seu públic. El 30 i 31 de maig, a l’Anella Olímpica de Montjuïc, cinc escenaris s’ompliran amb programes en directe, ràdio, pòdcasts i activitats per a gent de totes les edats. Els teleespectadors podran gaudir d’un munt d’activitats gratuïtes sobre Polònia, l’APM?, l’Atrapa’m si pots, La Travessa, Crims i Cuines. Els fans d’aquest últim estan d’enhorabona, especialment, a que podran veure com cuinen en directe Marc Ribas, Arnau París, Gessamí Caramés i Paula Alós. El Que no surti d’aquí també oferirà un programa especial amb els fans de les tafaneries a primera línia.

Et pot interessar

Serà el gran esdeveniment, amb més de 25.000 metres quadrats i dos actes destacats a dins del Palau Sant Jordi. El primer, dissabte, un monòleg especial d’El Foraster a El Palau Sant Jordi amb els 120 pobles del programa. Les entrades es posaran a la venda el pròxim 14 d’abril i es podran adquirir a partir de 19 €. Diumenge, l’altre gran boom, el concert d’Eufòria amb els protagonistes de l’última edició, sorpreses i visites estel·lars inesperades. Les entrades ja estan a la venda des de 24 €.

Tot el que trobaràs en el primer 3Cat en viu
Quines activitats han preparat per al primer 3Cat, en Viu?

En aquestes dues jornades, hi haurà 6 fotoreclams dels programes més vistos, més de 25 activitats, tots els personatges de l’univers Super3, zona de restauració i marxandatge… I, com a activitats destacades, poder participar en un càsting de l’Atrapa’m si pots; seguir una entrevista encadenada de Col·lapse, activitats relacionades amb Crims i La travessa o veure en directe programes com Polònia i l’APM?.

Els més petits podran gaudir amb el Titó, el Mic, els Beta i també l’InfoK. Per exemple, han anunciat que podran demostrar que són fans autèntics del Titó anant d’excursió, jugant i cantant amb ell. Podran participar en proves de Fang i també cuinar amb la Paula del Manduka Duo.

Un catàleg atractiu per cridar l'atenció dels teleespectadors
Grans i petits podran connectar amb l’univers 3Cat amb un desplegament que anirà des de l’entreteniment fins a la informació, passant per la ficció, la cultura, tot l’entorn infantil del Super3 i els continguts per a públic jove. Per accedir a les diferents activitats, es podran adquirir invitacions gratuïtes per a l’espai de la Plaça 3Cat en Viu a partir del 5 de maig. La idea és que 3Cat surti de la pantalla i es podrà viure en primera persona en una experiència pensada per compartir en família i amb tota la comunitat, en què el talent i l’audiovisual de la casa s’aproparan a tots els públics.

TV3

Més notícies
Notícia: Les pel·lícules i programes més destacats a TV3 per a la Setmana Santa
Comparteix
Què emetran a la cadena pública les tardes d'aquests dies festius?
Notícia: TV3 aprofita la golejada del Barça al Madrid i dispara l’audiència
Comparteix
La cadena pública catalana deixa en ridícul la competència gràcies al partit de Champions femení
Notícia: &#8216;Joc de cartes&#8217; torna a TV3 amb una batalla a Lleida: &#8220;Els cargols criden&#8221;
Comparteix
TV3 emetrà un nou capítol del programa de Marc Ribas, que torna a la graella després d'una altra setmana cancel·lat
Notícia: &#8216;Crims&#8217; torna a TV3 amb més casos: la preestrena, des de dins amb Carles Porta
Comparteix
La cadena pública estrenarà, aquesta nit, el primer capítol de la nova temporada del programa de ‘true crime’

Comparteix

Icona de pantalla completa