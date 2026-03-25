TV3 emetrà, aquesta nit, un altre capítol de Joc de cartes. En la seva temporada més caòtica, molts dels fans del concurs ja no saben quan hi haurà programa o no… tenint en compte la de vegades que l’han cancel·lat per poder emetre futbol en la seva franja. Aquesta setmana sí que hi haurà enfrontament entre restauradors, una bona notícia que ve acompanyada d’un vídeo promocional que demostra que hi haurà teca. El tema? L’equip del Marc Ribas s’aturarà a Lleida per intentar descobrir quin dels seus restaurants defensa millor la seva especialitat. Han trobat quatre establiments amb propostes molt diferents i ja sabem de quins es tracten.
En un dels restaurants, els rivals lamentaran que la cuina sigui molt estreta… fins al punt que ni tan sols hi passen: “És una mica claustrofòbic, entenc que el cuiner deu ser malabarista“. Una de les restauradores assegurarà que els seus cargols “cridaven“, un altre lamentarà que el pop estigui “dur” i la propietària denunciarà aquestes crítiques des de la cuina.
Torna "Joc de cartes" amb un capítol que s'atura a Lleida per descobrir quin restaurant defensa millor la seva especialitat. Quatre establiments amb propostes molt diferents— 3Cat (@som3cat) March 25, 2026
▪️ Dimecres, a les 22.05, a TV3 i a la plataforma 3Cat
Quins restaurants participen en el Joc de cartes d’aquesta nit?
El primer destí és l’Amoca, on el gerent Joan Gómez lidera un restaurant amb història. Obert des del 1961, aquí combinen sabors autèntics amb un estil modern i una carta que evoluciona sense perdre les arrels. La segona parada és el Limo Restaurant, amb la Margot Rayme com a propietària. Ella intenta consolidar el local com un referent de la cuina peruana a Lleida, el que fa amb una proposta que uneix producte fresc, tradició i tècnica.
La tercera visita ens portarà a l’Eat the World, on el copropietari Alfonso Medina ofereix un viatge gastronòmic amb sabors d’arreu del món reunits en un sol lloc. Els plats, elaborats amb dedicació i servits en un espai que desprèn caràcter i personalitat. Finalment, el recorregut acaba al Tremola. L’equip del copropietari Iván Ruiz aposta per hamburgueses i milaneses casolanes amb la voluntat de fer créixer el concepte i portar-lo més enllà de Lleida.
Aquesta nit descobrirem si és un d’aquells programes en què els restauradors es diuen de tot, si volen els ganivets o es comporten amb més educació que en altres emissions. Aquesta temporada s’està fent llarga amb tantes interrupcions, però a l’hora de la veritat no ha tingut tants capítols com pot pensar-se. Hi ha ganes de més restaurants i més batalla, caldrà veure si aquesta expectació es veu reflectida en l’audiència.