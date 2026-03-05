Joc de cartes ha ofert tot un espectacle en el programa d’aquest dimecres, quan han intentat trobar on es pot fer la millor calçotada a prop de Barcelona. L’equip de Marc Ribas ha sorprès amb opcions molt diferents, des d’un restaurant que proposa calçots amb vistes al mar i un de tradicional… però sense estar fets a la brasa. En aquesta entrega, que ha assolit una audiència boníssima amb el 21,3% del share, hi ha hagut un protagonista clar que ha acabat sent el guanyador perquè era el més exigent, sí, però perquè sabia que els altres no eren tam bons com ell. La seva actitud dèspota ha fet enfadar part dels teleespectadors, però ja hi arribarem.
La qüestió és que el concurs torna a ser líder del dimecres i amb molta diferència, ja que ni tan sols el futbol de TVE ha pogut fer-hi ombra. L’altra semifinal de la Copa del Rei s’ha quedat amb el 13,2%, així que vuit punts menys. Tot això ha ajudat a millorar la quota mitjana de la cadena, que s’ha enfilat a un boníssim 19,6% que deixa en evidència La 1 amb l’11,3%.
Marevento, calçots al passeig de la platja de Castelldefels
La primera parada ha estat el Marevento, el típic restaurant d’arrossos al passeig marítim de Castelldefels. A simple vista, es feia raro pensar que allà es podrien menjar calçots; però així és. La copropietària Silvia Ripollès ha estat la més dolça dels competidors, qui ha presumit de tenir un menú calçots amb la romascada de rap per intentar integrar-ho amb el seu estil de local.
Els altres ho han vist tot “massa maco”, el típic local “per a guiris” amb una cuina molt gran. Tot estava ordenat i ben equipat, però els calçots els fan en Joster i no a la brasa… i que hagin trobat salses romesco comprades tampoc no els ha agradat.
Un cop a taula, el rival més crític -el Ferran- ha lamentat que estiguessin trigant tant i el Marc Ribas ha hagut d’entrar a la cuina a preguntar què estava passant: “Si sempre triguen així, tenen un problema”. Els plats estaven superben presentats i la salsa era casolana, però la tempura estava crua i han trobat que faltava intensitat al romesco. La propietària ha estat comprensiva amb els errors del cuiner, que han estat uns quants perquè l’arròs també estava salat: “Quina cagada, tio”, ha lamentat ell.
La nota mitjana ha estat d’un 6,3 amb l’espai com a millor categoria, ja que s’endú un 7,7 mentre que els calçots aproven justet amb un 5.
L’Espectacular a Gavà, elegància i una barbacoa “de joguina”
El torn ha passat al Marc Badosa, el propietari de l’Espectacular de Gavà. Amb un espai ampli i lluminós, els rivals han trobat que era molt elegant i que feia pinta de ser caríssim. Al jardí hi havia una barbacoa “de joguina” “i digna de tenir a casa per quan ve la sogra”, no per a un restaurant. Evidentment, ho han criticat de valent.
Els han servit croquetes de calçots i cuina de creació, amb plats molt ben presentats i el Marc Ribas plorant del riure quan un dels concursants ha banyat el calçot en la salsa: “L’has d’enfonsar en la salsa per poder provar-la, eren massa fins i costaven de pelar”, han lamentat. Això sí, han rebut bones crítiques encara que era arriscat el toc d’afegir-hi anous a la salsa.
El moment més curiós ha tingut com a protagonista el presentador. L’aigua que hi havia al damunt de la crema catalana que havia demanat no li ha fet gràcia, que s’ha quedat molt sorprès quan el concursant li ha dit que l’havia fet la seva parella un parell de dies abans i que el xef no estava. Cap dels plats no els ha semblat espectacular i això els ha perjudicat.
Amb un 5,6 de nota mitjana, aquest restaurant suspèn les categories del menjar i els calçots amb un 4,7 respectivament. La millor valoració ha estat per a l’espai, que obté un bon 7,3.
Can Sues, entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès, amb menjar molt ben valorat
El restaurant de Joan Berenguera, propietari i braser del Can Sues, és d’aquells que conserven l’essència tradicional dels calçots en el seu camí des del camp de cultiu fins a la taula. Ha sorprès que digui que ell mateix conrea els calçots que després serveix.
La sala ha agradat, en una masia antiga més tradicional: “Aquí es respira calçotada per tot arreu”. La cuina “enorme” els ha encantat, també, però no s’esperaven que no fes els calçots en una brasa. És possible una experiència tradicional sense foc? Els calçots eren bastant més fins del que s’esperaven i l’emplatat, sense floritures.
La mongeta, “espectacular” i la salsa del calçot “intensa”, això sí. Després de totes les crítiques del concursant intens, ha deixat tothom amb la boca oberta quan ha dit que només n’havia menjat cinc en tota la seva vida. Tot estava boníssim, amb la carn que es desfeia i unes postres que han agradat.
Els rivals l’han valorat molt bé, amb un 7,3 de nota mitjana i cap valoració per sota del notable. La millor categoria ha estat el menjar amb un 8,3 boníssim.
Can Sardà, a Cerdanyola del Vallès, l’opció més tradicional per menjar calçots
El Ferran Fernández, el més tiquismiquis de la nit, aposta per la cuina casolana i de producció pròpia gràcies a la seva experiència de gairebé quaranta anys fent calçotades. A Can Sardà, els rivals s’han quedat sense paraules quan han vist la famosa brasa, una bona eina que ha generat enveges. A sobre de cada taula, una tablet penjada per demanar el que et falti: “Això sí que no m’ho esperava del Ferran”. Les vistes, “una passada”, i una cuina espectacular amb molta tecnologia.
“Si em diuen que estan crus l’hem cagat, eh, vull que surti el menjar ràpid. Espavila que no tens dos minuts”, se l’ha sentit criticant els cambrers. Tots els plats tenien una pinta brutal, tradicionals… però la salsa de calçots “una mica pujada de tomàquet”. El feedback de tot el menjar ha estat molt positiu, per això. Però no s’han acabat de creure que sempre serveixen quantitats tan grans sempre: “Aquí no hi ha res menut”.
“Fes una crema de puta mare que el Marc és molt tocapilotes”, se l’ha sentit dir a cuina. Tots han gaudit molt i això s’ha reflectit en les valoracions: la nota mitjana ha estat d’un 7,8 que l’ha catapultat al primer lloc de la classificació. El menjar i el servei empaten amb un 8,3, de fet.
La confrontació final de Joc de cartes deixa en evidència el guanyador
La Sílvia s’ha emocionat i ha acabat plorant quan ha sabut que han suspès els seus calçots: “No et podia aprovar, ho sento”, li han dit. Ella s’ha quedat tot punxada, ja que reconeix que no van fer del tot bé però també creu que es mereix més.
Tots s’han adonat de seguida que el Ferran havia posat les pitjors notes, un cuiner amb exigència que ha esbroncat a tots amb una actitud que ha semblat de professor alliçonador i sobrat. Poca empatia i molt criticat a les xarxes, però ha aconseguit que el Marc l’hagi titllat del “rei del calçot” de prop de Barcelona. Finalment, s’ha consolidat com a flamant guanyador del programa. Això sí, el plat estrella no han estat els calçots sinó els canelons i això diu molt.