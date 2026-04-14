Adrian Grösser es uno de los protagonistas de La casa nostra, la nueva y exitosa sitcom de 3Cat. Su trayectoria comenzó hace muchos años, cuando lo ficharon para un papel menor en Polseres vermelles, del que saltaría a un papel protagonista en Merlí. La fama le llegó pronto y, con solo 19 años, tuvo que enfrentarse a un baño de realidad cuando pasó de ser parado por fans en la calle a no tener ningún trabajo sobre la mesa. El mundo de la interpretación no es fácil, pero se siente «afortunado y feliz» cuando mira atrás. Ha hablado de ello en una entrevista en el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio que sirve para conocerlo un poco mejor.

Cuando la cadena pública decidió volver a hacer una sitcom, pensaron en él como uno de los intérpretes y no tuvo ninguna duda: «Había visto más de ocho veces Plats bruts y puedo decir que soy actor gracias a las sitcoms, de hecho, porque eran los formatos audiovisuales que más consumía cuando tenía 15 años, el momento en el que me estaba enamorando de ver ficción y querer dedicarme». Habrá más temporadas de La casa nostra en la plataforma, pero también tiene ganas de que la emitan en TV3: «A ver cuándo llega, esperemos que la emitan en el lineal antes de que llegue la segunda temporada a la plataforma. Aún hay gente que no tiene smart TV y, de hecho, ha habido familiares míos que han tenido que ver la serie a través del móvil. No todos tienen, así que espero que emitan la serie en TV3 a una hora bonita para poder verla todos juntos».

Marc Rius y Adrian Grösser son los amigos protagonistas de la serie | J. N.

También lo vieron en Polseres vermelles con el papel de Aleix, como decíamos: «Polseres vermelles fue algo muy pequeño porque me llamaron para hacer un papelito, pero terminó siendo importante para mí porque yo era muy fan de esa serie y, además, supuso mi primer contacto con el mundo del rodaje. Más allá de lo que yo hacía allí, que era muy poco, me permitió ver gente de mi gente dedicándose a esto. Me hizo darme cuenta si realmente quería dedicarme a eso», ha explicado.

Merlí marcó un antes y un después en su carrera, el primer protagonista importante que hacía en una serie que también tuvo mucho éxito en Cataluña, España y Sudamérica: «Tuvo recorrido, muchas tramas, muchas cosas que le pasaban… Vamos, ya estamos ahí. Empecé a ganar seguidores en Instagram y terminé sufriendo un baño de realidad porque tenía 19 años, era un niño pequeño, cuando la serie tuvo un gran éxito y creía que la vida iría de eso. Empezar por una serie con tanto éxito que hace que la gente te pare en la calle para decir que tu personaje es guay… te vas acostumbrando a eso y, de repente, cuando la serie ya no está y ya no te paran te preguntas qué ha pasado». «Me di cuenta de que en este trabajo tienes que saber que habrá momentos de todo, tienes que procurar abrirte puertas y ahorrar y tener un círculo muy sólido», dice Grösser.

¿Qué ha explicado Adrian Grösser en esta entrevista? | Catalunya Ràdio

¿Por qué ha eliminado sus perfiles en las redes sociales?

Hace un par de años, Adrian Grösser decidió borrarse sus perfiles en las redes sociales: «Creo que hay productoras y proyectos que eligen a los actores por el número de seguidores que tienen y por la fama, pero yo siempre he pensado que a mí no me interesan esos proyectos. Si me eligen por el número de seguidores que tengo quizá es que no me interesa tanto estar ahí… creo que a la larga acabo ganando».

«Tuve la intuición de que debía quitarme todas las redes sociales porque me gusta cómo se ha vuelto el mundo, las relaciones y la manera de comunicar… creo que ha perdido mucha verdad. Me ha sentado de maravilla hacerlo. Quizá he perdido algunos trabajos o no he tenido acceso a algunos de los castings, pero creo que a la larga me conviene mucho más que me elijan por mi calidad y porque les gusto y ya está. El mundo de los actores en las redes sociales es demasiado frívolo, sí, pero es normal», ha añadido.

Prohibir las redes en general no me parece una buena idea, aunque es consciente de que es complicado porque con 16 años no tienes la cabeza bien formada para saber qué es bueno y qué no: «Se debería educar porque los chicos harán lo imposible por conseguir tener perfiles ahí antes de los 16 años igualmente porque nos atrae aún más saber que está prohibido. Creo que se debe abordar por otro lado».

En esta entrevista, el actor también ha explicado qué relación tiene con la IA. Sorprendentemente, dice que la usa con una utilidad muy buena porque le hace de actor que le pasa texto: «Además de organizarme el estudio, que me viene bien porque tenemos que estudiar mucho. El Chat GPT conoce toda mi trayectoria, todos los guiones, y me da ideas a nivel creativo. Y va muy bien. Te da consejos superficiales, pero a veces sirven. Uso la IA para preparar mis papeles en las series«. ¿Una anécdota? Que haya confesado que la última búsqueda que ha hecho ha sido para saber cuál es el animal volador más grande que ha existido nunca.

Los fans del actor habrán reído al escucharlo, de la misma manera que también entenderán entonces por qué ha eliminado sus perfiles de las redes sociales.