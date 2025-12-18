Ricard Ustrell i l’equip d’El matí de Catalunya Ràdio van creure que seria una bona idea entrevistar Luis Rubiales dos anys després de tot l’escàndol que va generar el seu petó no consentit a Jenni Hermoso. L’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol estava promocionant el llibre que acabava de publicar i no va fer gens de gràcia que se li donés veu després de ser condemnat per l’agressió sexual que va cometre durant la celebració de la victòria de la selecció espanyola de futbol. De fet, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha acordat enviar un escrit al director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, en què es qüestiona aquesta entrevista.
En un comunicat al que ha tingut accés El Món, el CAC admet que es van fer les repreguntes necessàries, però alhora deixa clar que van “trobar a faltar” un “contrapunt” del presentador davant d’algunes afirmacions de Luis Rubiales sobre l’agressió sexual.
Arran de la recepció d’una queixa, el Consell va analitzar el contingut d’aquesta conversa i va constatar que el programa realment donava visibilitat a Rubiales perquè exposés la seva interpretació d’uns fets que han estat considerats judicialment com a agressió sexual. Troben que sí que van proporcionar “la contextualització necessària” i que van plantejar-se “repreguntes” sobre la gestió econòmica de la federació, però no van veure “cap contrapunt” quan l’entrevistat minimitzava la gravetat dels fets jutjats.
Davant d’això, creuen que hauria estat “convenient” que s’hagués fet aquest contrapunt necessari “que reforcés la responsabilitat que correspon a un mitjà públic en el tractament d’un fet qualificat com a delicte per la justícia“.
El Llibre d’estil de la CCMA deixa clar com han de ser les entrevistes a encausats o condemnats
No obliden, per una altra banda, que en el Llibre d’estil de la CCMA existeix un apartat relatiu a la perspectiva i tractaments de les entrevistes i delictes, on s’estableix que aquesta emissió a persones encausades o condemnades només es pot justificar “per un eventual valor excepcional del document”. De fet, aquí es descartaria la possibilitat que aquests espais esdevinguessin “aparadors mediàtics” que permetin obtenir “beneficis econòmics o d’un altre tipus” a aquestes persones encausades o condemnades.
El director de Catalunya Ràdio va defensar aquesta polèmica entrevista en una comissió de control al Parlament, quan va dir que l’equip del programa havia tingut “un període de reflexió” per estudiar la proposta de parlar amb Luis Rubiales. Van considerar que hi havia “interès periodístic i d’actualitat“, el que ara hauran de justificar molt bé davant d’aquest posicionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.