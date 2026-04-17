Catalunya Ràdio va informar ahir al vespre a través del seu compte oficial de la xarxa social X que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no assistiria a l’entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, que presenta Ricard Ustrell. “Ens acaba de comunicar que demà no podrà assistir”, va anunciar, abans de demanar disculpes als oients i emplaçant-los a donar-ne més detalls al llarg del programa d’aquest divendres, on Ustrell ha evidenciat el seu malestar amb el màxim mandatari espanyol. L’entrevista s’anava a fer coincidint amb la presència de Sánchez a Barcelona per trobar-se amb una quinzena de líders mundials anti Trump.
A primera hora, la periodista Mar Jurado ha detallat que la cancel·lació de l’entrevista era “per un imprevist“, sense donar més detalls, i ha remarcat que “continuarà fent 26 anys que el president espanyol no visita els estudis de Catalunya Ràdio”. En aquest sentit, han recordat que la primera i última vegada que un president espanyol va visitar els estudis de la ràdio pública va ser quan Antoni Bassas va entrevistar José María Aznar l’any 2000.
“Qui demana confiança ha de tenir paraula.” Ricard Ustrell reflexiona sobre el compromís i la paraula donada després que Pedro Sánchez hagi posposat a última hora l’entrevista amb el #MatíCatRàdiohttps://t.co/otmVy73xYN pic.twitter.com/2AysnPHBN4— Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) April 17, 2026
Davant l’anunci i la posterior cancel·lació per part de Sánchez, la direcció del programa i la de Catalunya Ràdio han lamentat la situació i han demanat disculpes als oients per l'”expectativa” ocasionada amb l’entrevista i per “aquesta cancel·lació d’última hora per part del president espanyol”. El presentador i director del programa, Ricard Ustrell, que ahir al vespre va publicar un stories a Instagram amb crispetes, ha dedicat el seu editorial a l’assumpte i, visiblement enfadat, ha criticat que “qui demana confiança ha de ser fiable o, almenys, tenir paraula”, i ha deixat clar que això no s’aguanta només sobre el BOE o amb vídeos TikTok.
“Trencar un acord d’agenda té un cost social”
Ustrell ha continuat la seva portada remarcant que “quan un dirigent adquireix un compromís no està concedint cap privilegi, no està fent cap favor a ningú, el polític està assumint una obligació inherent al càrrec”. “És aquest respecte per la ciutadania el que ha de fonamentar la visió d’un bon polític”, ha afegit, i ha lamentat els temps líquids que vivim, “on sembla que canviar d’opinió o un acord surt gratis, però no ho és”. “Trencar un acord d’agenda té un cost social”, ha sentenciat, i ha lamentat que la presència de Sánchez a Catalunya Ràdio era “un acord ferm” que s’ha esvaït a “última hora”. Ustrell ha recordat l’efemèride de l’entrevista de Bassas a Aznar, d'”això fa 26 anys”. “Més de dues dècades i mitja d’una anomalia institucional que avui s’hauria hagut de trencar”, ha reblat, deixant clar que “aquí els silencis també parlen”.