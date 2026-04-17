El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aterra aquest divendres a Barcelona per encapçalar una sèrie d’actes encaminats a segellar les aliances amb una quinzena de líders d’esquerres de tot el món d’alternativa a la dreta radical i a Donald Trump, però amb l’absència dels principals primers ministres progressistes d’Europa, el britànic Keir Starmer o la danesa Mette Frederiksen. Els líders polítics expressaran la defensa del multilateralisme i el rebuig a la guerra a l’Iran, que continua en marxa, mentre el president nord-americà Donald Trump carrega amb duresa contra els estats que no s’adhereixen.
Aquest divendres, Sánchez i el president brasiler, Lula da Silva, presideixen la cimera bilateral entre els dos països, la primera d’aquest tipus que manté Espanya amb qualsevol estat llatinoamericà, en què participaran una desena de ministres de cada país i se signaran acords en diferents àmbits: economia, agenda social, innovació, tecnològica. La cimera se celebra a escala de caps d’Estat i de govern i eleva l’estatus de la relació diplomàtica que existia fins ara entre els dos països, fruit de la sintonia que Sánchez i Lula exhibeixen els darrers anys.
El cap de l’Executiu espanyol ha estat diverses vegades al país iberoamericà de viatge oficial i Lula va visitar dues vegades La Moncloa. El 2021 en qualitat d’expresident i, més recentment, el març del 2024 després de la seva reelecció. Els dos líders han expressat la seva oposició frontal al conflicte a l’Iran iniciat pels Estats Units i Israel i insisteixen en el respecte a un ordre internacional basat en regles i defensa de les institucions multilaterals, principalment l’Organització de Nacions Unides (ONU).
Una cimera anti Trump
Dissabte se celebrarà la IV Reunió en Defensa de la Democràcia, una iniciativa encapçalada també per Espanya i Brasil a la qual se sumen líders d’esquerra de tot el planeta, com el president de Colòmbia, Gustavo Petro, la de Mèxic, Claudia Sheinbaum –una visita amb què es posa fi a diversos anys de tensions diplomàtiques amb Espanya– i el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa. També hi seran els líders de països com Uruguai, Sud-àfrica, Irlanda, Lituània i Albània, entre d’altres. En total, uns 30 dirigents, sumant vicepresidents, ministres i ambaixadors, que dialogaran sobre tres assumptes principals: la defensa de les institucions i el multilateralisme; la desinformació i les tecnologies digitals; i l’extremisme i la desigualtat.
Aquesta trobada és la continuació d’un treball previ amb tres reunions anteriors –dues celebrades durant l’Assemblea General de l’ONU el 2024 i el 2025, i una a Santiago de Xile el juliol del 2025– en què els participants insistiran en la defensa d’un ordre internacional basat en regles i la renovació del sistema multilateral. El Brasil i Espanya van llançar aquesta iniciativa el 2024 per enfrontar l’augment de l’extremisme, la polarització i la desinformació, alertant que aquests fenòmens erosionen la cohesió social i amenacen les institucions democràtiques i el multilateralisme. A més d’aquestes dues cimeres, el cap de setmana es completa amb un gran acte dels progressistes mundials, la Global Progressive Mobilisation organitzat pel PSOE, al qual també acudiran diversos caps de govern, inclosos Lula i Sheinbaum i llançaran un missatge global de “no a la guerra”.
Aquesta unió de forces d’esquerra al món es produeix en un moment en què l’inquilí de la Casa Blanca està carregant amb duresa contra diferents líders mundials, alguns socis tradicionals, com la primera ministra italiana Giorgia Meloni, per no donar suport a la intervenció militar contra Teheran. Sánchez arriba a aquesta cita després d’un viatge de quatre dies a Pequín, en què ha estret encara més els llaços amb la Xina, que considera l’únic actor capaç de mediar per posar fi a la guerra.
Illa mantindrà una desena de trobades
El president de la Generalitat, Salvador Illa, mantindrà una sèrie de trobades i reunions bilaterals amb diferents líders mundials durant la celebració de la Global Progressive Mobilisation. Entre aquestes, segons ha comunicat el Govern, hi haurà trobades amb els presidents de Brasil, Mèxic, Colòmbia i Uruguai, Luiz Inásio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Yamandú Orsi. Des de l’executiu subratllen que el president exercirà un paper d’amfitrió d’aquesta trobada de líders progressistes, així com de la cimera Espanya-Brasil al Palau de Pedralbes, on Illa rebrà tant el president del govern espanyol com Lula, a l’inici de la cimera. Illa intervindrà dissabte a la Global Progressive Mobilisation i, de fet, el seu discurs serà en l’obertura de la sessió plenària, a la part final de la cimera, i després hi intervindran els principals líders mundials, i la tancaran Lula i Sánchez.
També es reunirà amb el vicecanceller d’Alemanya i ministre federal de Finances, Lars Klingbeil, i el governador de la província de Buenos Aires (Argentina), Axel. Mantindrà trobades amb l’expresidenta del Senat de Xile i presidenta honorària de la Internacional Socialista, Isabel Allende, amb la coordinadora general de la Internacional Socialista, Chantal Kambiwa, i amb la presidenta del Partit Socialista de Chila, Paulina Eugenia Vodanovic. També oferirà una recepció als eurodiputats de l’S&D, el Partit Socialista Europeu, i es reunirà amb la premi Nobel de la pau 2021 Maria Ressa i amb l’economista Gabriel Zucman.