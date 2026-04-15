El govern espanyol ha tancat un viatge oficial a la Xina, el qual asseguren que ha estat positiu. Un viatge oficial, però, que ha sumat un capítol discordant entre els dos països, ja que segons la Xina Sánchez ha donat suport a les aspiracions de Xi Jinping i el govern xinès d’annexionar Taiwan, un fet que recorda al darrer suport. En un comunicat del govern xinès publicat per El Mundo i recollit per l’ACN l’executiu del gegant asiàtic assegura que Sánchez, com a president de l’Estat espanyol, va donar suport i es va adherir “fermament al principi d’una sola Xina”, un argot que des de Pequín s’utilitza per referir-se a la sobirania xinesa sobre Taiwan.
Per la seva banda, des de la Moncloa han desmentit, de forma tèbia, les paraules de la Xina i s’han limitat a assegurar que la posició del govern de l’Estat espanyol “no ha canviat” i continua sent la de defensar la “política d’una sola Xina”, una forma que des dels governs occidentals s’utilitza per reconèixer la Xina com un estat legítim, però sense pronunciar-se sobre la sobirania de Taiwan.
La Moncloa fa un balanç positiu del viatge a la Xina
Malgrat aquest embolic diplomàtic entre els dos països, des de la Moncloa asseguren que el viatge oficial de Sánchez al país asiàtic ha estat positiu per als interessos de l’Estat espanyol i destaquen que ha servit per reforçar els lligams entre els dos estats i posar Espanya com el principal valedor de la relació comercial i diplomàtica entre el Vell Continent i el gegant asiàtic.
La mostra de bona sintonia entre els dos mandataris la va posar el president xinès, Xi Jinping, qui va assegurar que els dos països estan “al costat bo de la història”, mentre que des de la Moncloa assenyalen a la Xina com un “soci estratègic d’alt valor afegit”. “Aquest viatge representa un pas més en la consolidació de la relació bilateral”, afegeixen des del govern espanyol.