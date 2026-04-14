El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s’ha tornat a erigir de nou en el contrapès de la política internacional de Donald Trump. En una roda de premsa emmarcada dins del viatge institucional a la Xina i la trobada amb el president xinès, Xi Jinping, Sánchez ha apostat per refer l’ordre internacional de la mà de la Xina i Europa. El president espanyol ha assegurat que l’ordre internacional està “canviant” i que davant d’aquelles persones que “es dediquen a negar la realitat i lamentar-se” Sánchez aposta per “dedicar els nostres esforços a reformar l’ordre internacional” el qual assegura que des de la Segona Guerra Mundial “ha garantit la pau” i demana que sigui “més inclusiu, representatiu i democràtic”. “Per això estem aquí”, ha destacat Sánchez referint-se a les converses amb Pequín.
Segons Sánchez la trobada entre els dos presidents “constata que les relacions entre Espanya i la Xina tenen una molt bona salut” i que els acords signats durant el viatge institucional demostren la “importància de la Xina en les relacions amb Espanya i el vincle que estem construint”.
Xi Jinping i Sánchez tanquen una vintena d’acords entre els dos països
Durant la trobada entre els dos presidents s’han tancat una vintena d’acords en els quals es busca millorar les relacions diplomàtiques i comercials de l’Estat espanyol amb el gegant asiàtic. Segons Sánchez, es vol arribar a una “relació econòmica més estreta, sana i equilibrada” i poder trencar amb un “desequilibri comercial” que segons Sánchez té Europa amb la Xina.
El president espanyol assegura que la Xina ha de veure Europa com un lloc “on invertir i un soci” per al desplegament d’activitats industrials. Entre els acords rubricats entre Xi Jinping i Sánchez hi ha 5 acords per ampliar l’accés dels productes agroalimentaris al mercat asiàtic, 4 per impulsar les exportacions espanyoles i un acord per protegir les DO. A més, detalla que també s’han signat 8 acords per cooperar en matèria de ciència, innovació i cultura.