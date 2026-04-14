El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha vuelto a erigir de nuevo como el contrapeso de la política internacional de Donald Trump. En una rueda de prensa enmarcada dentro del viaje institucional a China y el encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, Sánchez ha apostado por reformar el orden internacional de la mano de China y Europa. El presidente español ha asegurado que el orden internacional está «cambiando» y que frente a aquellas personas que «se dedican a negar la realidad y lamentarse» Sánchez apuesta por «dedicar nuestros esfuerzos a reformar el orden internacional» el cual asegura que desde la Segunda Guerra Mundial «ha garantizado la paz» y pide que sea «más inclusivo, representativo y democrático». «Por eso estamos aquí», ha destacado Sánchez refiriéndose a las conversaciones con Pekín.

Según Sánchez el encuentro entre los dos presidentes «constata que las relaciones entre España y China tienen muy buena salud» y que los acuerdos firmados durante el viaje institucional demuestran la «importancia de China en las relaciones con España y el vínculo que estamos construyendo».

Xi Jinping y Sánchez cierran una veintena de acuerdos entre los dos países

Durante el encuentro entre los dos presidentes se han cerrado una veintena de acuerdos en los cuales se busca mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales del Estado español con el gigante asiático. Según Sánchez, se quiere llegar a una «relación económica más estrecha, sana y equilibrada» y poder romper con un «desequilibrio comercial» que según Sánchez tiene Europa con China.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín | Europa Press REMITIDA / HANDOUT por Pool Moncloa / Fernando Calvo

El presidente español asegura que China debe ver a Europa como un lugar «donde invertir y un socio» para el despliegue de actividades industriales. Entre los acuerdos rubricados entre Xi Jinping y Sánchez hay 5 acuerdos para ampliar el acceso de los productos agroalimentarios al mercado asiático, 4 para impulsar las exportaciones españolas y un acuerdo para proteger las DO. Además, detalla que también se han firmado 8 acuerdos para cooperar en materia de ciencia, innovación y cultura.