El gobierno español ha concluido un viaje oficial a China, el cual aseguran que ha sido positivo. Un viaje oficial, sin embargo, que ha sumado un capítulo discordante entre los dos países, ya que según China, Sánchez ha apoyado las aspiraciones de Xi Jinping y el gobierno chino de anexionar Taiwán, un hecho que recuerda el último apoyo. En un comunicado del gobierno chino publicado por El Mundo y recogido por la ACN, el ejecutivo del gigante asiático asegura que Sánchez, como presidente del Estado español, apoyó y se adhirió «firmemente al principio de una sola China», un argot que desde Pekín se utiliza para referirse a la soberanía china sobre Taiwán.

Por su parte, desde la Moncloa han desmentido, de forma tibia, las palabras de China y se han limitado a asegurar que la posición del gobierno del Estado español «no ha cambiado» y continúa siendo la de defender la «política de una sola China», una forma que desde los gobiernos occidentales se utiliza para reconocer a China como un estado legítimo, pero sin pronunciarse sobre la soberanía de Taiwán.

La Moncloa hace un balance positivo del viaje a China

A pesar de este embrollo diplomático entre los dos países, desde la Moncloa aseguran que el viaje oficial de Sánchez al país asiático ha sido positivo para los intereses del Estado español y destacan que ha servido para reforzar los lazos entre los dos estados y posicionar a España como el principal valedor de la relación comercial y diplomática entre el Viejo Continente y el gigante asiático.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín | Europa Press REMITIDA / HANDOUT por Pool Moncloa / Fernando Calvo

La muestra de buena sintonía entre los dos mandatarios la puso el presidente chino, Xi Jinping, quien aseguró que los dos países están «en el buen lado de la historia», mientras que desde la Moncloa señalan a China como un “socio estratégico de alto valor añadido”. “Este viaje representa un paso más en la consolidación de la relación bilateral”, añaden desde el gobierno español.