El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente del gobierno español se han encontrado en Pekín en una jornada que ha servido para acercar las posturas entre los dos países. Sánchez, que busca inversiones chinas, se ha encontrado con un Xi Jinping muy amigable por la postura española hacia la geopolítica mundial y el enfrentamiento con Trump, y ha asegurado que tanto China como el Estado español están “del lado correcto de la historia” con una posición contraria al «retorno al mundo de la ley de la selva” y que los dos países están apostando por “el auténtico multilateralismo”.

El mensaje del máximo mandatario chino, recogido por la ACN, da poder a Sánchez en un momento en el cual se ha enfrentado a Trump por la guerra en Irán. Según Xi, hay una sintonía clara con el presidente español y destaca que los dos países tienen una relación estable y comparten «valores» sobre el orden internacional. «Tanto China como España son naciones de principios e integridad, y ambas están comprometidas a situarse del lado correcto de la historia. Debemos intensificar la comunicación, consolidar la confianza mutua y cooperar estrechamente para resistir cualquier regresión hacia la ley de la selva”, ha asegurado el presidente chino.

Sánchez y Xi Jinping, reunidos en Pekín | Roger Pi de Cabanyes (ACN)

Sánchez, de caza inversora

Durante el viaje, Sánchez espera cerrar acuerdos con China para poder acceder a las tierras raras del gigante asiático y disfrutar de mayor inversión tecnológica china en el tejido industrial español, además de abrir nuevos mercados para las importaciones y exportaciones del Estado español. No solo en el ámbito institucional está Sánchez por China, sino que también se ha reunido con varios representantes de empresas tecnológicas, relacionadas con la transición energética o del sector automovilístico, una caza para inversiones.