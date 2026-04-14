El president xinès, Xi Jinping i el president del govern espanyol s’han trobat a Pequín en una jornada que ha servit per apropar les postures entre els dos països. Sánchez, que busca inversions xineses, s’ha trobat amb un Xi Jinping molt amigable per la postura espanyola envers la geopolítica mundial i l’enfrontament amb Trump i ha assegurat que tant la Xina com l’Estat espanyol estan “al costat correcte de la història” amb una posició contrària al “retorn al món de la llei de la selva” i que els dos països estan apostant per “l’autèntic multilateralisme”.
El missatge del màxim mandatari xinès, recollit per l’ACN, dona poder a Sánchez en un moment en el qual s’ha enfrontat a Trump per la guerra a l’Iran. Segons Xi, hi ha una sintonia clara amb el president espanyol i destaca que els dos països tenen una relació estable i comparteixen “valors” sobre l’ordre internacional. “Tant la Xina com Espanya són nacions de principis i d’integritat, i totes dues estan compromeses a situar-se al costat correcte de la història. Hem d’intensificar la comunicació, consolidar la confiança mútua i cooperar estretament per resistir qualsevol regressió cap a la llei de la selva”, ha assegurat el president xinès.
Sánchez, de cacera inversora
Durant el viatge, Sánchez espera tancar acord s amb la Xina per poder accedir a les terres rares del gegant asiàtic i poder gaudir d’inversió més alta tecnològica xinesa en el teixit industrial espanyol, a més obrir nous mercats per a les importacions i exportacions de l’Estat espanyol. No només en l’àmbit institucional està Sánchez per la Xina, sinó que també s’ha reunit amb diversos representants d’empreses tecnològiques, relacionades amb la transició energètica o del sector de l’automoció, una cacera per a inversions.