El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aterriza este viernes en Barcelona para encabezar una serie de actos encaminados a sellar alianzas con una quincena de líderes de izquierda de todo el mundo como alternativa a la derecha radical y a Donald Trump, pero con la ausencia de los principales primeros ministros progresistas de Europa, el británico Keir Starmer o la danesa Mette Frederiksen. Los líderes políticos expresarán la defensa del multilateralismo y el rechazo a la guerra en Irán, que continúa en marcha, mientras el presidente estadounidense Donald Trump carga con dureza contra los estados que no se adhieren.

Este viernes, Sánchez y el presidente brasileño, Lula da Silva, presiden la cumbre bilateral entre los dos países, la primera de este tipo que mantiene España con cualquier estado latinoamericano, en la que participarán una decena de ministros de cada país y se firmarán acuerdos en diferentes ámbitos: economía, agenda social, innovación, tecnológica. La cumbre se celebra a escala de jefes de Estado y de gobierno y eleva el estatus de la relación diplomática que existía hasta ahora entre los dos países, fruto de la sintonía que Sánchez y Lula exhiben en los últimos años.

El jefe del Ejecutivo español ha estado varias veces en el país iberoamericano de viaje oficial y Lula visitó dos veces La Moncloa. En 2021 en calidad de expresidente y, más recientemente, en marzo de 2024 después de su reelección. Los dos líderes han expresado su oposición frontal al conflicto en Irán iniciado por Estados Unidos e Israel e insisten en el respeto a un orden internacional basado en reglas y defensa de las instituciones multilaterales, principalmente la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Pedro Sánchez y Donald Trump protagonizaron un saludo tenso que se viralizó durante el último encuentro | Suzanne Plunkett / PA Wire / dpa / EP

Una cumbre anti Trump

El sábado se celebrará la IV Reunión en Defensa de la Democracia, una iniciativa encabezada también por España y Brasil a la que se suman líderes de izquierda de todo el planeta, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la de México, Claudia Sheinbaum –una visita con la que se pone fin a varios años de tensiones diplomáticas con España– y el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa. También estarán los líderes de países como Uruguay, Sudáfrica, Irlanda, Lituania y Albania, entre otros. En total, unos 30 dirigentes, sumando vicepresidentes, ministros y embajadores, que dialogarán sobre tres temas principales: la defensa de las instituciones y el multilateralismo; la desinformación y las tecnologías digitales; y el extremismo y la desigualdad.

Este encuentro es la continuación de un trabajo previo con tres reuniones anteriores –dos celebradas durante la Asamblea General de la ONU en 2024 y 2025, y una en Santiago de Chile en julio de 2025– en las que los participantes insistirán en la defensa de un orden internacional basado en reglas y la renovación del sistema multilateral. Brasil y España lanzaron esta iniciativa en 2024 para enfrentar el aumento del extremismo, la polarización y la desinformación, alertando que estos fenómenos erosionan la cohesión social y amenazan las instituciones democráticas y el multilateralismo. Además de estas dos cumbres, el fin de semana se completa con un gran acto de los progresistas mundiales, la Global Progressive Mobilisation organizada por el PSOE, al cual también acudirán varios jefes de gobierno, incluidos Lula y Sheinbaum y lanzarán un mensaje global de “no a la guerra”.

Esta unión de fuerzas de izquierda en el mundo se produce en un momento en que el inquilino de la Casa Blanca está cargando con dureza contra diferentes líderes mundiales, algunos socios tradicionales, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni, por no apoyar la intervención militar contra Teherán. Sánchez llega a esta cita después de un viaje de cuatro días a Pekín, en el que ha estrechado aún más los lazos con China, que considera el único actor capaz de mediar para poner fin a la guerra.

El presidente catalán, Salvador Illa, habla con Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de Santander / ACN

Illa mantendrá una decena de encuentros

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantendrá una serie de encuentros y reuniones bilaterales con diferentes líderes mundiales durante la celebración de la Global Progressive Mobilisation. Entre estas, según ha comunicado el Gobierno, habrá encuentros con los presidentes de Brasil, México, Colombia y Uruguay, Luiz Inásio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, Yamandú Orsi. Desde el ejecutivo subrayan que el presidente ejercerá un papel de anfitrión de este encuentro de líderes progresistas, así como de la cumbre España-Brasil en el Palacio de Pedralbes, donde Illa recibirá tanto al presidente del gobierno español como a Lula, al inicio de la cumbre. Illa intervendrá el sábado en la Global Progressive Mobilisation y, de hecho, su discurso será en la apertura de la sesión plenaria, en la parte final de la cumbre, y después intervendrán los principales líderes mundiales, y la cerrarán Lula y Sánchez.

También se reunirá con el vicecanciller de Alemania y ministro federal de Finanzas, Lars Klingbeil, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Argentina), Axel. Mantendrá encuentros con la expresidenta del Senado de Chile y presidenta honoraria de la Internacional Socialista, Isabel Allende, con la coordinadora general de la Internacional Socialista, Chantal Kambiwa, y con la presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Eugenia Vodanovic. También ofrecerá una recepción a los eurodiputados del S&D, el Partido Socialista Europeo, y se reunirá con la premio Nobel de la paz 2021 Maria Ressa y con el economista Gabriel Zucman.