L’Assemblea General de la RFEF, convocada pel petó de Rubiales

L’Assemblea General de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), convocada d’urgència per a celebrar aquest divendres una reunió després del petó no consentit que el president, Luis Rubiales, va donar a la jugadora de la selecció femenina Jennifer Hermoso després de guanyar la final del Mundial contra Anglaterra, està composta per 140 membres (20 nats i 120 electes), dels quals només sis són dones.

L’RFEF va anunciar anit la convocatòria urgent d’una Assemblea General Extraordinària per al divendres, a les 12.00 hores, en la seu de la Ciutat del Futbol de Les Fregues (Madrid), en la qual “sobre la base dels últims fets esdevinguts durant la cerimònia de premis del Mundial femení conquistat per la selecció espanyola diumenge passat a Sidney, es vol informar que estan obertes les diligències internes de la Federació referents a assumptes d’integritat, així com la resta dels protocols aplicables”.

El triomf de la selecció en el Mundial femení s’ha vist entelat pel petó no consentit que Luis Rubiales va propinar a Jennifer Hermoso durant el lliurament de medalles de la final del Mundial. La jugadora va reconèixer que no li havia agradat l’actitud de Rubiales en un directe que va realitzar en les seves xarxes socials, per a després reduir-ho a un “gest d’amistat i gratitud” davant el qual va demanar que no se li doni “més tornades” en unes declaracions remeses per la RFEF a EFE.

Per part seva, Rubiales va etzibar en una entrevista en la Cadena Cope que “és un pic de dos amics celebrant alguna cosa, no fem cas als ximples i als idiotes”. “No fem cas i gaudim del bo. Si hi ha ximples, que segueixin amb les seves ximpleries. Farem cas als que no són ximples”.

Davant aquesta situació, el ministre de Cultura i Esport en funcions, Miquel Iceta, va considerar en una entrevista en RNE “inacceptable” l’actitud de Rubiales i li va comminar a donar “explicacions” i a presentar les seves “disculpes”.

Finalment, el mateix Rubiales va gravar un vídeo en el qual es va disculpar per “el renou que s’ha format” i va manifestar que “segurament m’he equivocat”. El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va deixar clar que les disculpes de Rubiales “insuficients” i li va exigir “fer més passos” per a “aclarir un comportament que és sens dubte inacceptable”.

Al seu torn, la vicepresidenta segona i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz, va demanar la dimissió del president de la RFEF i el partit que dirigeix, Sumar, ha presentat una denúncia contra Rubiales davant el CSD en entendre que el seu petó a Jennifer Hermoso és una “forma d’agressió sexual”. Aquesta denúncia se suma a les presentades pel president del Centre Nacional de Formació d’Entrenadors de Futbol (Cenafe), Miguel Ángel Galán, i el exárbitro Xavier Estrada Fernández.

Davant aquesta situació, el president del Consell Superior d’Esports, Víctor Francos, va avançar ahir en una entrevista en la SER que si l’RFEF no actua “amb urgència”, l’organisme que presideix haurà de prendre cartes en l’assumpte, alguna cosa que faria “en els pròxims dies”.

El president del Getafe, Ángel Torres, ha estat de moment l’únic responsable d’un equip de Primera o de Segona divisió que ha demanat públicament la dimissió de Rubiales.

Composició Assemblea General

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i representació de la RFEF, i es compon de 140 membres, dels quals 20 són nats i 120 electes, entre els quals es troben el propi Rubiales en la seva condició de president de la Federació, els presidents de les 19 federacions d’àmbit autonòmic integrades en l’organisme i els membres electes dels estaments de clubs, futbolistes, àrbitres i entrenadors.

D’ells, només sis són dones: les jugadores Andrea Romero, Vanessa Quintana, María dels Àngels García i Aintzane Gamboa; l’àrbitra María Dolores Martínez Madrona; la jugadora de futbol sala Patricia González.

Els presidents de les federacions territorials són les següents: Óscar Flé (Aragó), Joan Soteras (Catalunya), Salvador Gomar (València), José Miguel Monje (Múrcia), Pablo Lozano (Andalusia), Francisco Díez (Madrid), Pedro Rocha (Extremadura), Alejandro Morales (Canàries), Marcelino Maté (Castella i Lleó), Rafael Louzán (Galícia), Pablo Burillo (Castella-la Manxa), José Ramón Cuestos (Astúries), José Ángel Peláez (Cantàbria), Javier Landeta (País Basc), Rafael de l’Amo (Navarra), Josep Sansó (Balears), Jacinto Alonso (La Rioja), Antonio García (Ceuta) i Diego Martínez (Melilla).

També les componen els representants dels següents equips professionals: Athletic Club de Bilbao, Futbol Club Barcelona, Reial Betis Balompié, Getafe, Real Club Esportiu Mallorca, Osasuna, Reial Societat, Vila-real, Cadis, Elx i Rayo Vallecano Leganés, Éibar, Esportiu Alabès, Unió Esportiva Las Palmas, Lugo, Ponferradina, Sporting de Gijón, Tenerife i Reial Saragossa.

Entre els clubs no professionals, són presents els membres del Santa Fe, Salerm Cosmetics Puente Genil i Hispalis (Andalusia); Illueca i Santo Domingo Joventut (Aragó); Covadonga i Navarro (Astúries); Collerense (Balears); Femarguín i Pla del Moro (Canàries); Colindres (Cantàbria); Talavera de la Reina (Castella-la Manxa); UDC Sud (Castella i Lleó); Cornellà i Santfeliuenc (Catalunya); Cacereño i La Creu Villanovense (Extremadura); Arosa i Bergantiños (Galícia); Reial Societat Esportiva Alcalá (Madrid); Els Garres i Yeclano (Múrcia); Club Esportiu Filial de Fundació Osasuna Femení (Pamplona); Amorebieta i Santutxu (País Basc); Escoles de Futbol de Logronyo (La Rioja); Crevillent i Mislata (València) i Rusadir (Ceuta i Melilla).

Els futbolistes professionals que participen en l’Assemblea General són Alejandro Blanco, Alberto Cifuentes, Iván Cuéllar, Víctor David Díaz, Borja García, Adrián González, Óscar Trejo, Javier López, Juan Manuel Marrero, Alberto Noguera, Sergio Postigo, Laureano Sanabria i Néstor Susaeta; mentre que els no professionals són José María Mazuecos, Andrea Romero, Miguel Manau, Francisco Javier Fernández, Bartomeu Riutord, Vanessa Quintana, Rubén Lavín, Carlos Javier García, Gerard Puigoriol, María dels Àngels García, Sergio Santos, Manuel Diego Tello, Emilio José Blanco, Iván García, Aintzane Gamboa, Álvaro Ruiz-Olalde, Álvaro Campos, Mohamed Chakir Kaiouch.

Els àrbitres representats són Jesús Gil Manzano, José Antonio López Toca, Juan Martínez Munuera, César Soto Grau, Alexandre Alemán Pérez, Luis Bestard Servera, Leandro Carbajales Gómez, José Antonio Fernández Rodríguez, Víctor García Verdura, María Dolores Martínez Madrona i Manuel Jesús Orellana Cid.

Els entrenadors amb presència en l’Assemblea són Jesús Casas, Gaizka Garitano, Sergio González, Luis Enrique Martínez, José Rojo, José Manuel Ochotorena, Mikel Azparren, Josep Barceló, Carlos Basar-te, Adolfo Echeverría, Julen Guerrero, Diego Martínez, Pedro Muro, Vicente Parras, Luis Arturo Ruiz i Jorge Vilda.

Pel futbol sala, participaran representants de l’Almendralejo, Burela, Sala 5 Martorell, Sogorb i Ziérbana; els futbolistes Patricia González, Jesús Herrero, Sergio Lozano i José Miguel Ruiz; els entrenadors José Lucas Mena i Federico Vidal; i l’àrbitre Carlos Enrique Bustos.