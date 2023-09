Estrena polèmica de ‘Masterchef’: masclisme i mofes sobre el cas Rubiales

Masterchef Celebrity ha començat una nova edició a TVE aquest dijous. Hi havia ganes d’una temporada que han promocionat d’allò més bé, tot insistint una vegada i una altra que aquest seria dels anys que més agradaria perquè havien trobat un càsting molt bo que congeniava molt bé. Les coses no han començat gaire bé per a TVE, per això, tenint en compte la polèmica que ha envoltat aquesta estrena.

El jurat de Masterchef la fa grossa en mofar-se del cas Rubiales i el petó a Jenni Hermoso

La culpa ha estat dels membres del jurat, que van deixar anar uns comentaris en la presentació a Vitòria que s’han entès com una mofa al cas Rubiales i el petó a Jenni Hermoso. La productora del concurs ha hagut d’emetre un comunicat en què lamenta aquestes paraules, el que demostra la gravetat de la situació. Per què han dit exactament?

Jordi Cruz deia que el petó que va fer-li Anabel Alonso a l’anterior temporada “no és comparable” amb el petó del president de la Real Federació Espanyola de Futbol. Fins aquí bé, però és que tot just després van començar a fer bromes sobre el tema i això no ha agradat ni un pèl: “Aquell petó va ser desitjat, oi?”, “No l’has denunciat?”, “Crec que volen trucar a Rubiales per al càsting de l’any vinent” deien entre riures. I tot, perquè han dit que durant les gravacions d’aquesta temporada hi ha hagut molts picos entre els concursants i els membres del jurat: “Ens donaran per totes bandes i Jesulín potser va a presó”. Una actitud lamentable que ha esquitxat el programa poques hores abans de la seva estrena.

Els membres del jurat promocionen l’estrena de Masterchef Celebrity | Europa Press

Desastre absolut a la primera prova de l’estrena de Masterchef Celebrity 8

Deixant de banda aquestes incendiàries declaracions, passem a analitzar com ha estat l’estrena del programa en si. En primer lloc, cal destacar quins són els famosos que han acceptat participar en aquesta experiència televisiva. En formen part Jesulín de Ubrique, les presentadores Toñi Moreno i Tania Llasera, els actors Eduardo Casanova, Blanca Romero, Jorge Sanz, Miguel Diosdado i Laura Londoño de Café con aroma de mujer, Los Morancos, els models Sandra Gago i Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escassi, Palito Dominguín i la dissenyadora Genoveva Casanovas.

Els problemes començaven ja a la primera prova, quan Eduado Casanova d’Aída es tallava un dit per culpa dels nervis. Els plats que van presentar al jurat van ser bastant desastrosos, sobretot el de Blanca Romero i Jorge Sanz. Mentre que a la primera li deien que havia suspès clarament, a Palito Dominguín i a Diosdado els retreien que “no pogués menjar-se” les sopes que havien presentat. A Sandra Gago li van dir que la seva rèplica era “horrorosa” i a Jesulín de Ubrique, que s’havia passat amb la sal. Tampoc no va agradar la textura del plat de Genoveva Casanova perquè era un caldo “tèrbol”. El pitjor va ser Jorge Sanz, que només va poder presentar dos ous durs perquè la pilota de massa que havia preparat “li feia vergonya”.

Jorge Sanz no ha triomfat a Masterchef Celebrity | TVE

Més problemes a la prova per equips i la primera expulsió

Posteriorment, com és habitual a cada edició, arribava la prova per equips. L’equip blau va ser clarament inferior, amb algunes cremades i el temps a sobre. Poques vegades s’havia vist tanta companyonia, ja que Toñi Moreno va haver de salvar César de Los Morancos per poder tirar el menú endavant després d’una elaboració caòtica. En aquesta part han viscut un moment surrealista, quan Jorge Sanz arribava uns minuts tard perquè “estava rodant una sèrie”.

Eduardo, César, Jesulín, Blanca, Genoveva i Toñi van ser els pitjors i van haver d’anar a la prova d’eliminació. Tots ells ho van fer prou bé i van rebre els aplaudiments dels membres del jurat.

Ara bé, va haver-hi una que va equivocar-se amb un ingredient i aquest error de càlcul l’ha convertit en l’última expulsada. Parlem de la dissenyadora Genoveva Casanova, que presentava un plat de ceviche amb galera picant… que picava massa. De fet, Pepe Rodríguez va anomenar-la miss picant després de posar-se a plorar per culpa de com picava el seu plat. Ella va intentar justificar-se, sense èxit: “Sabia que la meva tolerància al picant seria un problema”. Doncs ho va ser, sí, i ha acabat provocant la seva eliminació del concurs.

Fortes crítiques al comentari masclista d’Álvaro Muñoz Escassi

La primera polèmica de l’edició l’ha protagonitzat Álvaro Muñoz Escassi. El genet sempre ha tingut fama de conquistador, un noi atractiu que ha deixat clar que li agrada molt lligar. En aquesta ocasió, però, ha deixat anar un comentari masclista que no ha agradat gens i que ha fet que Twitter s’omplís de crítiques cap a ell.

En un moment de l’emissió, se’l sentia dir-li a la seva companya Laura Londoño que quan la veu “per dalt”, li sembla que vagi despullada: “Et diré una cosa, estic amb una imaginació ara mateix…”, deixava anar de manera desagradable sense que ella ni tan sols s’immutés.

