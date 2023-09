Tamara Falcó ha tornat a El Hormiguero després del viatge de noces -de dos mesos- i els companys han aprofitat per deixar-li anar alguns retrets. Tots ells estaven convidats a l’enllaç multitudinari que la va unir en matrimoni a Íñigo Onieva, una boda caríssima en la qual diuen que sorprenentment no van quedar gaire satisfets. Li han recriminat que la cerimònia comencés molt tard, que fos molt llarga, que fessin massa discursos… Fins i tot, han deixat anar que es van quedar amb gana; una duríssima afirmació tenint en compte que van dir que el convit li havia costat 400 € per convidat.

Sempre es diu això que la núvia fa esperar al nuvi i que, per això, la cerimònia acaba endarrerint-se. En el seu cas, però, sembla que l’espera va ser exagerada. Com ha justificat aquesta part? “Vosaltres estàveu esperant, però jo també!”, ha dit sense especificar quin era el problema llavors. Els seus amics han lamentat que la cerimònia es va fer llarga i, per tant, pesada. D’aquest moment s’ha parlat a la premsa especialment del petit incendi que va haver-hi, quan una espelma va encendre part de la túnica del capellà que els casava: “Va passar al final, la meva cunyada va apagar el foc. Diu que va ser una obra tan bona que no li va passar res”.

Tampoc no els va agradar que la gent anés demanant el micròfon per oferir un discurs rere un altre, fins al punt que Juan del Val diu que en va comptabilitzar “més de 32“. Per a Pablo Motos, el pitjor és que va haver-hi algun en anglès que ell no va acabar d’entendre: “És molt humiliant quan tothom riu menys tu”. Tamara Falcó també ha volgut quedar bé aquí: “Als Falcó ens agrada molt fer discursos i els Onieva van voler competir-hi”.

Tamara Falcó presumeix d’anell de casada | Antena 3

Tamara Falcó ignora les crítiques i diu que ella va ser molt feliç el dia de la seva boda

La queixa que més mal deu haver-li fet té a veure amb el convit, com dèiem. Després de pagar una bestiesa per això, ara van aquests convidats i li diuen que es van quedar amb gana. Tamara Falcó ha explicat que els va costar molt posar-se d’acord amb l’Íñigo sobre si fer un sopar a base de tapes o el més clàssic amb primer, segon i postres. Al final van ferir 20 canapès i, posteriorment, un sopar. Nuria Roca diu que li feia por omplir-se en l’aperitiu perquè volia reservar-se pels plats de després i que això va ser un error perquè, després, els plats que van servir eren ridículs pel que fa a la quantitat.

Pablo Motos, per la seva banda, també ha volgut emetre una queixa. En el seu cas, cap a la resta de convidats perquè sembla que tothom volia parlar amb ell i no el van deixar tranquil: “Tothom em preguntava i em felicitava per les meves entrevistes als polítics i no em deixaven menjar. Fins i tot un home em va preguntar al respecte quan jo estava al lavabo!”.

Pablo Motos i Nuria Roca diuen queno van menjar a la boda de Tamara | Antena 3

Ella, no obstant tot això, diu que va quedar molt satisfeta i que sempre recordarà amb estima aquell dia: “Jo estava tan contenta i va ser tot tan maco… És preciós veure la gent a qui estimes allà, que s’han molestat a posar-se guapos! Encara que la cerimònia fos llarga o el menjar pobre”. Ha estat llavors quan els altres s’han adonat que, potser, s’havien passat: “Va ser una boda preciosa i molt divertida. Tu estaves radiant”, han coincidit.