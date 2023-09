Jordi Cruz revela què pensa realment d’Íñigo Onieva i Tamara Falcó

Masterchef estrena avui una nova edició de l’edició amb famosos. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera i Pepe Rodríguez han promocionat aquesta versió al Festival de Vitòria, escenari en què els periodistes han aprofitat per preguntar-los com han estat les gravacions i què podem esperar del grup de celebrities d’enguany. El protagonista d’aquesta intervenció davant dels mitjans ha estat el cuiner català, per això, qui acaba de ser pare. Li han preguntat també sobre el naixement del petit Noah i sobre la boda de Tamara Falcó, íntima amiga seva.

Jordi Cruz treu a la llum si té bona relació o no amb Íñigo Onieva

El que més ha sorprès ha estat que revelés, per primera vegada, què pensa realment d’Iñigo Onieva. El ja marit de la marquesa no té molta acceptació entre els seus amics, després d’haver-la enganyat un parell de vegades. Ha perdonat Jordi Cruz que posés les banyes a la seva amiga? S’ha publicat que no el suporta i que hauria arribat a negar-se a anar a l’enllaç com a protesta perquè li hagués donat una segona oportunitat.

Ara el xef diu clarament que no tenen relació: “Tamara Falcó no sé si és icònica de Masterchef, però sí que és amiga íntima meva. Ara està feliç imagino, ha fet un viatge de més d’un mes! Si no està feliç després d’això… malament. No l’he vist des que ha tornat, a veure si és per aquí aviat i quedem per fer una copa i que m’expliqui què tal. Que em cau malament l’Íñigo? A mi no em cau malament gairebé ningú i a ell no el conec, així que és impossible que em caigui bé o malament… Ella em cau de 10, això sí que t’ho puc dir. A ell no el conec”, ha dit a Europa Press.

Per una altra banda, també ha volgut explicar com està vivint aquests primers dies com a pare. Reconeix que és molt maco, però alhora deixa clar que no és tan perfecte com diuen: “Amics i amigues que m’escriviu per felicitar-me pel tema del bebè dir-vos que us contestaré. He de donar el biberó al nen i aquestes coses, no dono l’abast d’anar responent. Està sent molt guai i fa gràcia perquè la gent se sorprèn que jo pugui ser pare. És molt cansat i dormo poc, però és una experiència genial i el bebè és un 10… i un malson, alhora. La manera de veure la vida canvia totalment. Els primers dies són una cosa traumàtica, però sé que després ho recordaré amb tota l’estima… És dur. La mare està estupenda, guapíssima i genial. No cal que sigui cuiner quan creixi, que sigui el que ell vulgui ser”.

Els membres del jurat de Masterchef promocionen l’estrena de la versió amb famosos

Aquesta nit, com dèiem, s’estrena una nova versió de Masterchef Celebrity a TVE. Els membres del jurat han insistit en què és un dels millors anys i creuen que triomfarà especialment el grup de famosos que han escollit: “No ens esperàvem gens aquest èxit del format, la veritat. Els tres venim del món de la gastronomia i no de l’espectacle. Aquí seguim, 11 anys més tard i amb gairebé 30 edicions. Ho passem bé i gaudim. El càsting d’enguany ha quadrat moltíssim i riurem moltíssim, ho hem passat fenomenal”, ha explicat la Samantha.

El Jordi insisteix en què serà una edició divertida: “Crec que els concursants d’enguany són els que més han congeniat entre ells, els ingredients han quedat millor que altres anys. Hem rigut molt amb ells i creiem que, des de casa, també riureu. Ha estat un bon any perquè tots han jugat molt bé i no hi ha hagut cap disputa entre ells”.

Els membres del jurat promocionen l’estrena de Masterchef Celebrity | Europa Press

Expliquen que són moltes les celebritats que demanen poder participar-hi. El Pepe Rodríguez creu saber per què: “Les crítiques que hem tingut són tan petites comparades amb tot el que hem fet que per la gastronomia i per tants personatges… Hi ha demanda per poder entrar perquè saben que és bo per a ells”, ha dit.