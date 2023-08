Tamara Falcó i Íñigo, traïts per un dels convidats a la seva boda

Tamara Falcó i Íñigo Onieva continuen immersos en un viatge de noces caríssim i luxós per diferents indrets de Sud-àfrica. El matrimoni va casar-se fa gairebé un mes en una boda multitudinària que va generar centenars de titulars. Des de llavors s’ha comentat absolutament cada detall d’aquella cerimònia, gràcies al reportatge que van vendre en què revelaven tots els secrets. Els ha hagut de costar moltíssims diners, sí, però també n’han recuperat uns quants gràcies a la revista ¡Hola!. Els convidats no els van fer entrega del típic sobre amb diners, sinó que els nuvis van optar per crear una llista de boda amb objectes de decoració per al nou pis.

Així era el vestit de núvia de Tamara Falcó | ¡Hola!

I quins detalls van tenir ells amb les persones que van acudir al seu enllaç? És habitual que cada parella faci com a mínim un regal als convidats en senyal d’agraïment a la seva presència en un dels dies més especials de la seva vida. A més a més, sempre s’acaben comprant diversos detalls com mantes o sabatilles per fer més còmode el dia a tothom. En el cas de Tamara i Íñigo, se sap que van posar a disposició dels convidats uns ventalls personalitzats amb el seu logotip amb les inicials. No volien que ningú no passés calor durant la cerimònia i, a més a més, es tractava d’un detall maco per guardar i recordar el dia.

Un convidat de la boda posa a la venda el regal que van fer-li Tamara Falcó i Íñigo Onieva

Aquest era el propòsit dels nuvis, si més no, però hi hauria hagut un convidat que ha optat per desfer-se d’aquesta atenció. En comptes de guardar-ho com un record més, certa persona que va acudir a la boda hauria posat a la venda el ventall personalitzat que li van regalar. La revista Diez Minutos s’ha trobat amb aquest objecte a Wallapop, una de les plataformes de compravenda d’objectes de segona mà. A les fotografies de l’anunci es veia perfectament el ventall, un regal que oferien a canvi de 50 €… Gens malament tenint en compte que a la persona en qüestió no li va costar res i que, a més a més, és un preu abusiu per a aquest objecte si deixem de banda que sigui el d’aquesta boda en concret: “Ventall original que es repartia a la boda de Tamara Falcó, adquirit en la mateixa boda. Escolto ofertes”, deia.

Posen a la venda el ventall que van regalar Tamara Falcó i Íñigo a la boda | Wallapop

El logotip revela que es tracta d’un dels detalls de la boda | Wallapop

Algun dels convidats hauria traït Tamara Falcó i Íñigo en voler vendre el regal que li van fer. Aquest es tractava d’un paipay personalitzat amb les inicials dels nuvis, com dèiem, un encàrrec que haurien fet a una botiga online amb molt bones valoracions. Aquest gest de desagraïment demostra que ha volgut aprofitar-se de l’expectació que ha creat la boda per poder treure’n uns diners. L’anunci ha estat esborrat, per això, així que podria ser que algun altre convidat s’hagués assabentat d’aquesta venda i li hagués recriminat. L’única cosa que s’ha filtrat sobre la seva identitat és que és una persona resident a València.