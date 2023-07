El regal més curiós de Tamara Falcó i Íñigo als convidats de la boda

Tamara Falcó i Íñigo Onieva han celebrat una boda multitudinària i encara més mediàtica. Han passat uns quants dies des del matrimoni, però continua parlant-se’n perquè van filtrant-se més i més detalls. Ara mateix estan viatjant en un avió rumb a Austràlia, primera parada d’un viatge de noces que durarà un mes i que els portarà a tots els continents.

A El programa de Ana Rosa han revelat quins van ser alguns dels regals que van fer als convidats, dues atencions que tindrien com a finalitat evitar que tinguessin ressaca l’endemà: “Els van donar una pastilla antiressaca que va poder tastar Íñigo a una altra boda amb efectes més que satisfactoris. Aquest regal el van fer en col·laboració a la marca que les comercialitza; es tracta d’una pastilla natural”. A més a més, haurien servit un tros de pastís de xocolata als convidats tot just abans de marxar per rebaixar els efectes de l’alcohol.

Tamara Falcó i Íñigo Onieva no volien que els convidats a la boda tinguessin ressaca | Europa Press

Isabel Preysler i Julio José Iglesias parlen de la boda de Tamara Falcó a TVE

Mentrestant, a TVE han aprofitat l’expectació que ha generat aquest enllaç per emetre un Lazos de sangre especial sobre ells. Aquesta suposava l’estrena de la nova temporada del programa de documentals, ara presentat per Jordi González, en el qual analitzen la història de les sagues familiars més importants del país.

Doncs bé, ha estat en aquest programa on hem descobert dues informacions desconegudes fins ara. La primera, revelada per la mateixa Isabel Preysler? Que Tamara havia rebutjat dues peticions de matrimoni abans d’acceptar aquesta d’Íñigo. No ha donat noms, però és probable que faci referència a alguns dels xicots més formals que ha tingut la marquesa com són Alberto Comenge, fil d’un arquitecte famós o l’empresari Marcos Noyer amb qui va estar tres anys.

Julio José Iglesias revela què pensa del vestit de Tamara Falcó | TVE

Un dels moments que han cridat l’atenció ha arribat de la mà del seu germanastre Julio José Iglesias, que ha deixat anar quina opinió té sobre el vestit de núvia de Tamara Falcó. Ha sorprès molt, tenint en compte que ha estat sincer i ha reconegut que no n’és molt fan: “La feia semblar més gran”, ha etzibat entre riures.