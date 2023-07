Per què ha tornat a televisió Jordi González després d’un any sabàtic?

Jordi González torna a TVE aquesta nit amb Lazos de sangre, un programa que aprofitarà l’expectació per la boda de Tamara Falcó i Íñigo Onieva. En l’estrena d’aquesta nova temporada, ara sense Boris Izaguirre, el presentador català moderarà un debat en què s’analitzaran tots els detalls de la controvertida història d’amor d’aquest matrimoni.

Feia més d’un any que no el vèiem a la petita pantalla, per la qual cosa molts mitjans de comunicació han volgut preguntar-li sobre el perquè d’aquesta reincorporació a la feina. Ell mateix havia explicat que havia decidit prendre’s un any sabàtic per desconnectar i recarregar piles, un parèntesi en la seva carrera que ha decidit tancar. Per què ara? I per què en una altra cadena i no a Telecinco com havia fet en els darrers anys?

Jordi González explica què va fer TVE per convèncer-lo de fitxar per la cadena

Jordi González ha explicat a Bluper què ha estat el que ha fet que tingui ganes de tornar a televisió: “Des que vaig tornar del meu any sabàtic he anat rebent ofertes, però cap no em feia il·lusió. La veritat és que vull treballar per il·lusió i no per ganes”. Ha acceptat la proposta de TVE perquè Lazos de sangre és un programa que li agrada: “Té prestigi i és conegut pel públic, així que la meitat de la meva feina ja està feta perquè és una cosa ben feta. No els va costar convèncer-m’ho, ja que no pots dir que no a un programa com aquest. En aquesta professió, fer plans és inútil… però m’agradaria fer 100 Lazos de sangre. Depèn de l’acollida del públic en faré 100 o en faré 3″.

Jordi González deixa de tenir contracte a Telecinco

El barceloní estava fora d’Espanya quan va rebre l’oferta. A ConfiTV ha reconegut que li preocupa una mica l’audiència que faci el programa: “Ningú no m’ha parlat d’índex d’audiència, però a mi m’agrada ser eficaç. Si ens aixequem l’endemà amb un 15%, millor que un 7%. No m’han dit com ho he de fer, però no m’allunyaré de com soc jo. M’agrada perquè aquest és un format que s’allunya del que he fet recentment”. Demà se sabrà si ha convençut la manera en què ho ha fet i si el canvi de presentador té una bona o mala acollida.