Eduard Farelo acompanya els teleespectadors de TV3 cada migdia des de fa sis anys, quan va començar a interpretar el paper del Miquel a Com si fos ahir. L’actor té una llarga trajectòria a televisió, al teatre i en el doblatge, una vida dedicada a la interpretació en què ha aconseguit molts fans. A molts d’ells els interessa conèixer més detalls de la seva vida privada, un aspecte del qual ha parlat en una entrevista recent al Planta Baixa. Pocs saben, per exemple, que l’exitosa artista Bad Gyal és una de les seves filles, per exemple.

Assegura que el Miquel no té res a veure amb ell i que està “molt allunyat” de la seva personalitat. Això sí, li cau bé perquè considera que té un bon fons: “No sap afrontar-se als seus sentiments ni ensenyar-los massa, el que està bastant lluny meu i m’agrada perquè fa que em plantegi les coses. És un tio que té una falta d’intel·ligència emocional, mentre que jo l’he tingut ben coberta perquè sempre he estat envoltat de molta gent. Vinc d’una família nombrosa i la meva ara també ho és… La qüestió sentimental la tenim bastant ben col·locada”.

El Farelo té quatre germans i ell ha tingut cinc fills, quatre noies i un noi: “No he fet massa plantejaments a la meva vida, els nens han anat venint i els hem anat rebent”. La seva família ja provenia del món artístic, tenint en compte que els seus pares es van conèixer a l’Institut del Teatre: “El meu pare anava allà a lligar, mentre que la meva mare realment volia ser actriu. El meu pare mai no va dedicar-s’hi professionalment, mentre que ella va haver de deixar-ho quan es van casar. Ara bé, suposo que el meu interès per aquest ofici ve d’allà”.

La Bad Gyal és filla de l’Eduard Farelo | TV3

Tres de les seves filles també comencen a ser conegudes en el món musical, fins al punt que una d’elles, com dèiem, és l’exitosa mundialment Bad Gyal: “L’Alba, la Greta i l’Irma (Mushkaa artísticament) estan obrint-se portes i està molt bé. Som una mica la família Flores, però ha sortit així. L’única cosa que jo he fet ha estat donar-les llibertat per escollir fer el que volguessin fer. Vull que siguin felices fent el que fan. Pateixo per elles perquè jo vaig viure una cosa similar pel que fa a l’exposició, però no existien les xarxes socials. Ara han d’enfrontar-se a això constantment, amb gent que les critica de manera ofensiva. Elles tenen una cuirassa posada, per això. No vull que perdin la sensibilitat per aquest motiu”.

Eduard Farelo, molt content d’haver actuat a Nissaga de poder i Com si fos ahir

Ha alabat el Com si fos ahir: “Aquest és un producte molt proper a l’espectador, que el fem corrents perquè hem de rodar moltes coses, però s’intenta treballar al màxim i que estigui enganxat a la realitat. De tant en tant, toquem temes que afecten la societat i portem a una petita reflexió encara que l’objectiu sigui entretenir la gent després de dinar”. El teatre li agrada molt, per la qual cosa diu que li agrada fer un projecte a l’any com a mínim. No li és fàcil compaginar aquesta feina amb les gravacions de TV3, però creu que és vital saber aprofitar el temps lliure: “Són moltes hores de feina, encara sort que el cap de setmana sé desconnectar”.

Quin és el paper que més l’ha marcat? Ell creu que el que feia a Nissaga de poder: “Jo vaig aprendre a ser actor en aquella sèrie. Van tenir molta paciència amb mi perquè ho feia francament malament. Estava molt verd i treballar tants anys al costat de gent tan bona em va ajudar. Jo tindria uns vint-i-tres anys i, fins llavors, només havia fet teatre d’aficionat. M’ha tocat la loteria perquè d’aquella història, ara som aquí”.

Eduard Farelo vista el Planta Baixa | TV3

Pensa en la jubilació? Només té 52 anys, però ha deixat caure que creu que la gent de la seva generació ja ha tingut temps d’explicar-se: “Crec que la gent que marqui el discurs ara ha de ser més jove i amb més empenta perquè el món canvi a una velocitat…”.