TV3 i Catalunya Ràdio es fusionen en una nova marca: neix el 3Cat

TV3 i Catalunya Ràdio es fusionaran en una gran marca a partir de la temporada vinent, una nova imatge englobada sota el nom 3Cat. Els logos característics d’aquestes dues marques de referència de la CCMA desapareixeran gradualment per passar a un de conjunt que tindrà un nom representatiu, el qual demostra una voluntat de sumar esforços. Prenen el 3 de TV3 i el Cat de Catalunya Ràdio per fer valdre les dues plataformes principals, la televisiva i la ràdio. Amb aquest moviment, reformularan l’estructura clàssica per transformar-se en una gran fàbrica de continguts.

La marca tindrà un procés d’implantació progressiu, ja que no serà fàcil que el públic s’acostumi a l’adeu de dues marques tan representatives com ho són TV3 i Catalunya Ràdio sense rebre crítiques. Aquest procés es dividirà en sis fases: la presentació de la nova marca representa l’inici de la primera; la segona començarà al setembre amb l’aplicació de la nova imatge CatRàdio; en la tercera fase, també al setembre, implementaran la marca als continguts de vídeo, àudio i digitals de producció pròpia. A la tardor s’iniciarà la quarta fase, en què 3Cat començarà a aparèixer a les xarxes socials i, molt especialment, a la nova OTT. I a la cinquena i sisena fase, encara sense data, la marca arribarà a la televisió i la ràdio que deixaran de fer servir els noms i logos que han tingut fins ara.

La CCMA es dividia en dues marques fragmentades: TV3 i Catalunya Ràdio van néixer com a marques individuals i dos mons diferenciats amb colors i logos diferents. El que han volgut és unir les dues i crear-ne una única i transversal. Des del departament de Màrqueting han explicat que volen que tingui un to modern, emocionant, innovador “i molt més actual”. Aquesta és la nova marca de futur de la casa, que pretén garantir l’accés a la informació i entreteniment en català.

Així és el nou logo | CCMA

Quan desapareixerà la diferenciació entre TV3 i Catalunya Ràdio?

No hi ha una data concreta per al moment en què el canvi es faci efectiu del tot, però sí que han confirmat que la idea és que TV3 i Catalunya Ràdio desapareguin en un futur relativament pròxim per englobar-se dins de 3Cat i anomenar-se tots de la mateixa manera. De moment, mantindran el nom propi. El seu vermell icònic canviarà cap a un de més magenta, això sí, de la mateixa manera que també s’ha creat una tipografia més arrodonida per aportar el toc de modernitat que busquen.

Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio, s’ha mostrat molt engrescat amb aquest nou inici: “La temporada vinent a 3Cat serà important perquè ens ha de consolidar com a ràdio. Tindrem una graella realment competitiva i canviarà la nostra imatge corporativa, un canvi d’imatge i logo amb una nova dinàmica de treball transversal entre la televisió i la ràdio. Som competitius en el present i volem ser líders en el futur”, ha etzibat.

Així ha estat la presentació de la nova imatge | CCMA

A partir del setembre canviaran el logotip de l’emissora pública cap a un que han presentat avui mateix. Deixarà d’anomenar-se Catalunya Ràdio a partir del setembre i se la coneixerà, almenys formalment, com a CATràdio. Mantenen el llamp en el disseny, però adopta el color groc corporatiu.

La plataforma digital de continguts que van anunciar fa uns mesos s’anomenarà també 3Cat, el que demostra la clara aposta de la CCMA per unificar absolutament tots els productes que ofereixen. Aquesta serà una transformació radical: “Estem compromesos en aquest canvi. Ens estem transformant des de dins, unim les marques històriques i identificatives per a la ciutadania. Amb 3cat impulsem tot allò que som abocar-nos al futur”, ha dit Rosa Romà, la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.