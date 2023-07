Els concursants de la segona edició d’Eufòria s’enfronten ara al repte més difícil. La Jim va ser-ne la guanyadora, així que té assegurada la creació d’un disc propi. Ara bé, què faran la resta? Quins són els plans més immediats d’aquells que van ser expulsats abans? Catalunya Ràdio els hi ha preguntat poc després dels dos concerts multitudinaris que han ofert al Palau Sant Jordi, una experiència única que els deu haver donat moltes ganes de continuar treballant en la música.

La Clàudia és una de les artistes que ha volgut revelar què vol fer a partir d’ara: “Voldria començar la carrera d’artista. No em vull quedar només amb un estil, vull ser com moltes coses perquè crec que això és el que soc jo i la millor manera d’expressar-me i la meva música. Jo m’imagino estant en un lloc així com el Palau Sant Jordi, fet un Tour per tot el món o actuant a la Superbowl”, engega.

Els concursants d’Eufòria revelen quins són els seus somnis professionals

També li han preguntat al Nei, que té els peus una mica més a terra: “Ara començaré la Universitat. Faré Arts Escèniques, que és el que m’agrada, i el meu objectiu és anar als escenaris grans de Broadway. Ara bé, em conformo amb començar per aquí per Barcelona i fer obres en català que pugui rebre ara”.

El Tomàs, per la seva banda, creu que pot ser un avantatge que hagi pogut experimentar molts estils durant el seu pas pel concurs: “Crec que a partir d’ara puc seguir experimentant. M’han entrat les ganes de continuar gaudint tot això que és la música. Crec que una col·laboració amb els meus companys d’Eufòria seria ideal”.

L’Emmi diu que el seu principal objectiu és trobar el seu estil: “Vull saber cap a on vaig i què és el que vull fer realment. Ara és un moment de llibertat i de dir-me a mi mateixa que he fet totes aquestes coses, que puc arribar a fer-ne més. Potser m’imagino fent un Palau Club, el que va fer el Miki Núñez l’altre dia”

I el Domènec? “Tinc ganes de dedicar-me a fer les meves cançons. Em veig fer unes quantes Festes Majors l’any vinent, m’agradaria moltíssim. Truqueu-me!”

Un seguit de somnis que els seus fans estaran desitjant que facin realitat.