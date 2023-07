Los concursantes de la segunda edición de Eufòria se enfrentan ahora al reto más difícil. Jim fue la ganadora, así que tiene asegurada la creación de un disco propio. Ahora bien, ¿qué harán el resto? ¿Cuáles son los planes más inmediatos de aquellos que fueron expulsados antes? Catalunya Ràdio se lo ha preguntado poco después de los dos conciertos multitudinarios que han ofrecido en el Palau Sant Jordi, una experiencia única que les debe de haber dado muchas ganas de continuar trabajando en la música.

Clàudia es una de las artistas que ha querido revelar qué quiere hacer a partir de ahora: «Querría empezar la carrera de artista. No me quiero quedar solo con un estilo, quiero ser como muchas cosas porque creo que eso es lo que soy yo y la mejor manera de expresarme y mi música. Yo me imagino estando en un lugar así como el Palau Sant Jordi, hecho un Tour por todo el mundo o actuando en la Superbowl», dice.

Clàudia explica qué quiere hacer després de Eufòria | Instagram

Los concursantes de Eufòria revelan cuáles son sus sueños profesionales

También le han preguntado a Nei, que tiene los pies algo más en el suelo: «Ahora empezaré la Universidad. Haré Artes Escénicas, que es lo que me gusta, y mi objetivo es ir a los escenarios grandes de Broadway. Ahora bien, me conformo con empezar por aquí por Barcelona y hacer obras en catalán que pueda recibir ahora».

Tomàs, por su parte, cree que puede ser una ventaja que haya podido experimentar muchos estilos durante su paso por el concurso: «Creo que a partir de ahora puedo seguir experimentando. Me han entrado las ganas de continuar disfrutando todo esto que es la música. Creo que una colaboración con mis compañeros de Eufòria sería ideal».

¿Qué quiere hacer ahora Tomàs de Eufòria ? | Instagram

Emmi dice que su principal objetivo es encontrar su estilo: “Quiero saber hacia donde voy y qué es lo que quiero hacer realmente. Ahora es un momento de libertad y de decirme a mí misma que he hecho todas estas cosas, que puedo llegar a hacer más. Quizás me imagino haciendo un Palau Club, el que hizo Miki Núñez el otro día”

Y Domènec? “Tengo ganas de dedicarme a hacer mis canciones. Me veo hacer unas cuántas Fiestas Mayores el próximo año, me gustaría mucho. ¡Llamadme!”

Domènec quiere actuar en Fiestas Mayores | Instagram

Una serie de sueños que sus fans estarán deseando que hagan realidad.