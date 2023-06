Las finalistas de ‘Eufòria’, nerviosas por el concierto: «Habrá lágrimas»

Los concursantes de Eufòria continúan el tour por los medios de comunicación de la CCMA. Este domingo actuarán en el Palau Sant Jordi y ahora el objetivo es promocionar una actuación que les cambiará la vida, teniendo en cuenta que ninguno de ellos nunca ha cantado ante tantas personas. Después de las declaraciones impactantes de Jim en el XL , ahora ha sido el turno de las finalistas de decir la suya. La tarda de Catalunya Ràdio ha organizado una mesa para hablar del concurso musical con Carla, Alèxia y Sofia.

«Nosotros nos apuntamos a un bombardeo», han dicho sobre su entrevista. El 2 de julio harán dos conciertos el mismo día, lo que les tiene ilusionadas y un poco asustadas: «El de la tarde supondrá el primer contacto y en el segundo ya sabremos qué habremos hecho mal». Para Alèxia, el segundo será el más especial porque será la última vez que cantarán todos juntos: «Habrá lágrimas seguro, teniendo en cuenta que Sofía ha estado llorando todos los ensayos. ¡Era imposible mirarla!».

Están ensayando ocho horas diarias con solo un día de descanso, así que no tienen mucho tiempo para descansar. Cuando acabe el concierto y, por lo tanto, su experiencia en Eufòria , creen que sentirán «un vacío»: «Estamos viviendo este programa durante muchos meses, de una forma o de otra, y ahora de repente se acabará… No quiero ni pensarlo«, dice Alèxia. Cuando acabó el programa dicen que estaban tranquilas porque sabían que se volverían a ver a los pocos días para empezar a preparar el concierto, pero ahora no habrá nada en el horizonte.

El único titular que han dado sobre el concierto del domingo, del que no pueden dar muchos detalles, es que no interpretarán ninguna de las canciones que tuvieron en la gran final: «Y menos mal, porque en la de One night only casi me tuvieron que inyectar una bombona de oxígeno al acabar. Empezaba a cantar y no paraba hasta que la canción acababa, gas y gas. Agradezco no cantarla en el Sant Jordi. No sé si es la que me ha resultado más difícil de cantar, pero sí que una de las que más porque el ritmo era muy rápido y era complicada a nivel de respiración».

Cuáles son las actuaciones preferidas de las finalistas de Eufòria

Carla ha reconocido que su actuación preferida de todo el concurso ha sido la de Per la bona gent , ya que fue difícil para ella y pudo demostrar todas sus capacidades. ¿Y qué hará a partir de ahora? «Me encantaría trabajar en musicales, la verdad, aunque me llama la atención también publicar mi propio disco», ha dicho.

Carla, en La tarda de Catalunya Ràdio | Instagram

Alèxia, por su parte, cree que se sintió más cómoda en Rise like a Phoenix : «Fue un poco de canal para desfogarme. Todavía ahora mis compañeros se ríen de mí sobre esta canción porque el grito que hice al final no estaba nada planeado y me salió de dentro. Me sentí muy bien y fue muy genuino».

Alèxia, contenta de poder hablar en Catalunya Ràdio | Instagram