Les finalistes d’Eufòria, nervioses abans del concert: “Hi haurà llàgrimes”

Els concursants d’Eufòria continuen el tour pels mitjans de comunicació de la CCMA. Aquest diumenge actuaran al Palau Sant Jordi i ara l’objectiu és promocionar una actuació que els canviarà la vida, tenint en compte que cap d’ells mai no ha cantat davant de tantes persones. Després de les declaracions impactants de la Jim al XL, ara ha estat el torn de les finalistes de dir la seva. La tarda de Catalunya Ràdio ha organitzat una taula per parlar del concurs musical amb la Carla, l’Alèxia i la Sofia.

“Nosaltres ens apuntem a un bombardeig”, han dit sobre la seva entrevista. El 2 de juliol faran dos concerts en el mateix dia, el que els té il·lusionades i una mica espantades: “El de la tarda suposarà el primer contacte i en el segon ja sabrem què haurem fet malament”. Per a l’Alèxia, el segon serà el més especial perquè serà l’última vegada que cantaran tots junts: “Hi haurà llàgrimes segur, tenint en compte que la Sofia ha estat plorant tots els assajos. Era impossible mirar-la!”.

Estan assajant vuit hores diàries amb només un dia de descans, així que no tenen molt temps per descansar. Quan acabi el concert i, per tant, la seva experiència a Eufòria, creuen que sentiran “un buit”: “Estem vivint aquest programa molts mesos, d’una manera o d’una altra, i ara de sobte s’acabarà… No vull ni pensar-hi“, diu l’Alèxia. Quan va acabar el programa diuen que estaven tranquil·les perquè sabien que es tornarien a veure en pocs dies per començar a preparar el concert, però ara no hi haurà res a l’horitzó.

L’únic titular que han donat sobre el concert de diumenge, del qual no poden donar molts detalls, és que no interpretaran cap de les cançons que van tenir a la gran final: “I encara sort, perquè en la d’One night only gairebé em van haver d’injectar una bombona d’oxigen en acabar. Començava a cantar i no parava fins que la cançó acabava, gas i gas. Agraeixo no cantar-la al Sant Jordi. No sé si és la que m’ha resultat més difícil de cantar, però sí que una de les que més perquè el ritme era molt ràpid i era complicada a escala de respiració”.

Quines són les actuacions preferides de les finalistes d’Eufòria

La Carla ha reconegut que la seva actuació preferida de tot el concurs ha estat la de Per la bona gent, ja que va ser difícil per a ella i va poder demostrar totes les seves capacitats. I què farà a partir d’ara? “M’encantaria treballar en musicals, la veritat, encara que em crida l’atenció també publicar el meu propi disc”, ha dit.

L’Alèxia, per la seva banda, creu que es va sentir més còmoda a Rise like a Phoenix: “Va ser una mica de canal per desfogar-me. Encara ara els meus companys em fan conya sobre aquesta cançó perquè el crit que vaig fer al final no estava gens planejat i em va sortir de dins. Em vaig sentir molt bé i va ser molt genuí”.

I pel que fa a la Sofia, considera que ha fet un gran viatge al llarg del concurs. Potser la millor va ser Eloise, gràcies a la posada en escena: “Va ser bastant fort”. Una entrevista en la qual han volgut demanar que continuïn seguint-les.