RAC1 lidera i Laura Rosel s’acomiada amb una millora considerable

Jordi Basté ha tornat a guanyar el duel de la ràdio matinal. L’EGM que s’ha publicat aquest matí dona la victòria a RAC1, que amb 894.000 oients manté la plaça de líder i ja van 14 temporades seguides. Catalunya Ràdio, amb 614.000, és l’emissora que més ha crescut, per això, i la clara guanyadora pel que fa al format dels pòdcasts. La bona notícia és per a tots dos, que augmenten i demostren que la ràdio en català ha millorat les xifres respecte a l’any anterior. El tercer lloc el torna a ocupar la cadena SER amb 374.000 oients i, en quarta posició, la COPE amb 228.000.

Laura Rosel s’acomiadarà d’El matí de Catalunya Ràdio amb el cap ben alt en haver aconseguit incrementar el nombre de fidels. En el tancament de la segona onada, signa un augment de 49.000 oients respecte a l’anterior. Això suposa un 12,4% més, una bona notícia que demostra que agradava el que feia.

Catalunya Ràdio signa la segona millor onada des del 2019 i es converteix en l’emissora preferida entre els menors d’entre 24 i 34 anys, un bon pronòstic de cara al futur. A més a més, destaquen que tinguin el perfil més femení de la ràdio generalista. Pel que fa als pòdcasts, poden presumir de ser-ne líders amb 103.000 oients diaris de dilluns a divendres i, per tant, un increment de gairebé el 30%. Digitalment, han crescut en un 48% en nombre de reproduccions a les plataformes i en un 21% d’usuaris únics.

La gran majoria de programes de la graella han incrementat la seva audiència. Elisenda Carod segueix a l’alça de les tardes, per exemple, amb un increment de 32.000 oients. El cap de setmana, El suplement ha augmentat substancialment les xifres de l’any passat. Això sí, El búnquer ha reduit bastant la seva audiència en perdre gairebé la meitat dels oients.

RAC1, líder en la segona onada de l’EGM del 2023

RAC1, per això, continua sent l’emissora líder en català. S’ha sabut que és la més escoltada 19 hores al dia i que té un share que duplica el de Catalunya Ràdio i triplica el de la SER.

El món a RAC1 té 711.000 oients diaris i, de vuit a nou del matí, marca la segona millor dada d’audiència de la història; amb 415.000 oients es converteix en l’hora de ràdio més escoltada del país. De fet, s’han quedat a només 2.000 oients de trencar el rècord a l’hora de la més escoltada.

RAC1, contents pel lideratge

Destaquen que també són els preferits en Informatius i Esports, gràcies al No ho sé, el Tu diràs i el RAC1 migdia. Toni Clapés continua sent el líder de la tarda, encara que aquesta vegada ha baixat en 75.000 oients. Cal destacar, però, que en l’anterior havia aconseguit el seu millor registre i que les xifres que ha obtingut continuen sent molt i molt bones.