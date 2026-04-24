Laura Rosel deu estar contenta amb el resultat que ha obtingut en el seu debut a La 2 Cat, que ha estrenat el programa que ha preparat la productora de Jordi Basté per a ella. No se n’ha parlat prou, aquest espai de tertúlia que va més enllà dels debats convencionals, ha tingut com a convidat l’alcalde de Barcelona. Sentir Jaume Collboni parlar de la seva vida sentimental ha cridat l’atenció del 4,4% de l’audiència, una xifra que sembla baixa però que és bastant superior a la mitjana que aconsegueix la cadena pública espanyola habitualment. Els han sintonitzat 63.000 teleespectadors, que no està malament si tenim en compte que el dijous és nit de Polònia tal com s’ha tornat a demostrar amb l’espectacular resultat que ha obtingut el programa d’humor de TV3. En el seu cas, continuen sense rival amb el 21,5% i 343.000 persones de mitjana.
Era evident que la Laura Rosel no competia amb els gags polítics, que juguen en una altar lliga. Com ha quedat en comparació a les emissions que feien a les altres cadenes, doncs? Ha estat una nit repartida, amb les tres grans cadenes bastant empatades. La medalla de plata ha estat, curiosament, per a El Intermedio amb el 7,6% del share. I completa el podi El Hormiguero, que obté el 7,4% de l’audiència televisiva gràcies als qui van voler seguir l’entrevista que li feien a l’Alaska.
La Revuelta (6,2%) i Supervivientes (5,3%) cauen a la quarta i cinquena posició respectivament. I és llavors quan entren en acció Horizonte, el programa d’Iker Jiménez, i el No se n’ha parlat prou de la Laura Rosel que empaten al 4,4%.
Què ha explicat l’alcalde Jaume Collboni al programa de Laura Rosel?
Com dèiem, l’atractiu principal d’aquesta estrena de Laura Rosel era tenir com a convidat l’alcalde de Barcelona. Més enllà del que hagi pogut dir en clau política, als teleespectadors tafaners els ha cridat l’atenció que parlés de la seva vida sentimental: “En l’amor m’ha anat molt bé, estic molt content i molt satisfet de les relacions amoroses que he tingut a la vida i, especialment, de la relació de parella que tinc ara“. “Crec que amb els anys aprens a apreciar més i a valorar més el que l’amor t’aporta com a persona, sobretot en termes de ser millor persona”, ha afegit.
El del PSC ha confessat, entre altres coses, que li han trencat el cor “moltes vegades“: “Crec que forma part de l’aprenentatge de l’amor que et trenquin el cor o que tinguis… bé, decepcions, malentesos, frustracions o expectatives incompletes. Crec que ens ha passat a tots, però amb el temps també aprens que això forma part del procés d’aprenentatge de com saber estimar perquè saber estimar també és un aprenentatge”.
Una intervenció que no ha estat prou per ajudar la cadena a fer audiències cridaneres, però que sí que els ha fet millorar una tendència a la baixa que deu preocupar als despatxos.