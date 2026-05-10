Nina ha encadenat una feina rere una altra des que la triessin com la primera directora de l’acadèmia d’Operación Triunfo quan van crear el programa. La cantant catalana, que ara presenta un programa de música a La 2 Cat, ha obert una finestra a la seva vida privada i això sempre és notícia perquè no acostuma a fer-ho mai. Ho ha fet en el llibre que acaba de publicar, en el qual se sincera sobre l’etapa vital que està travessant ara que té la menopausa. La vida li ha canviat molt, però creu realment que es troba en els millors anys de la seva vida.
La revista Semana l’ha entrevistat i, en la conversa, ha obtingut titulars molt cridaners sobre la “calma”, la “quietud” i la “serenor” que ha començat a sentir pe primera vegada: “Has de cuidar-te amb una intensitat que no era tan necessària en èpoques anteriors a la teva vida”. Ella ho ha passat malament per problemes de salut, sobretot quan van haver d’operar-la de les cordes vocals: “L’única cosa que em preocupava era incorporar-me com abans millor a la gira de Mamma mia. I, en aquells dos mesos de convalescència, mai no vaig pensar en la menopausa o en l’etapa que arribava”. La cosa és que una operació va provocar-li la menopausa anticipada i això no s’ho esperava.
Nina reconeix que la menopausa l’ha afectat psicològicament
El pitjor del seu cas va arribar quan, uns mesos després, va mirar-se al mirall i va veure “una altra persona”: “Necessites temps per reconèixer aquella nova cara que apareix, que és el teu jo gran. L’has d’acceptar i abraçar la versió millorada en la que et converteix el pas del temps”.
Després de la tempesta, arriba la calma: “És necessari no ser apocalíptic amb la menopausa perquè no és el final del món. És el final de l’etapa fèrtil i això pot ser dolorós per a la dona que ha volgut ser mare i no ha pogut, però més enllà d’això no hi ha res negatiu. Hom es fa gran, acaba una etapa i en comença una altra”, ha reconegut la Nina.
Ella no ha notat canvis físics molt importants perquè ha fet molt exercici físic i s’ha cuidat molt, però no és el cas de totes les dones. Ara mateix, el que fa és nedar, caminar, anar en bici i dedicar temps a la mare: “No tinc previst tornar a l’escenari, només ho faria si em proposessin protagonitzar a Norma Desmond en el musical Sunset Boulevard o un projecte així”.
Què ha explicat Nina sobre Operación Triunfo? Té clar que, en principi, mai no tornaria a dirigir l’acadèmia: “OT té, ara mateix, la millor directora que podria tenir”. De fet, assegura que està menys present en la seva vida del que la gent creu: “Sempre serà important i li dec molt, però no visc mirant el que vaig fer”. Encara recorda quan va baixar el suflé i van deixar de perseguir-la pel carrer: “La gent t’oblida quan passes temps sense aparèixer als mitjans, desaparèixer del mapa mental. La televisió puja molt ràpidament i baixa encara més ràpid”.
Una entrevista i un llibre molt personals que sorprendran els seus fans, que no estan acostumats a declaracions d’aquest estil en boca de la cantant i coach musical.