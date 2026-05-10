Nina ha encadenado un trabajo tras otro desde que la eligieran como la primera directora de la academia de Operación Triunfo cuando crearon el programa. La cantante catalana, que ahora presenta un programa de música en La 2 Cat, ha abierto una ventana a su vida privada y eso siempre es noticia porque no suele hacerlo nunca. Lo ha hecho en el libro que acaba de publicar, en el que se sincera sobre la etapa vital que está atravesando ahora que tiene la menopausia. La vida le ha cambiado mucho, pero realmente cree que se encuentra en los mejores años de su vida.

La revista Semana la ha entrevistado y, en la conversación, ha obtenido titulares muy llamativos sobre la “calma”, la “quietud” y la “serenidad” que ha comenzado a sentir por primera vez: “Tienes que cuidarte con una intensidad que no era tan necesaria en épocas anteriores de tu vida”. Ella lo ha pasado mal por problemas de salud, sobre todo cuando tuvieron que operarla de las cuerdas vocales: “Lo único que me preocupaba era incorporarme lo antes posible a la gira de Mamma mia. Y, en esos dos meses de convalecencia, nunca pensé en la menopausia o en la etapa que llegaba”. La cuestión es que una operación le provocó la menopausia anticipada y eso no se lo esperaba.

Nina está hablando de su vida en las últimas entrevistas que está concediendo | La 2 Cat

Nina reconoce que la menopausia la ha afectado psicológicamente

Lo peor de su caso llegó cuando, unos meses después, se miró al espejo y vio “otra persona”: “Necesitas tiempo para reconocer esa nueva cara que aparece, que es tu yo mayor. Debes aceptarla y abrazar la versión mejorada en la que te convierte el paso del tiempo”.

Después de la tormenta, llega la calma: “Es necesario no ser apocalíptico con la menopausia porque no es el final del mundo. Es el final de la etapa fértil y eso puede ser doloroso para la mujer que ha querido ser madre y no ha podido, pero más allá de eso no hay nada negativo. Uno se hace mayor, termina una etapa y comienza otra”, ha reconocido Nina.

Ella no ha notado cambios físicos muy importantes porque ha hecho mucho ejercicio físico y se ha cuidado mucho, pero no es el caso de todas las mujeres. Ahora mismo, lo que hace es nadar, caminar, andar en bici y dedicar tiempo a la madre: “No tengo previsto volver al escenario, solo lo haría si me propusieran protagonizar a Norma Desmond en el musical Sunset Boulevard o un proyecto así”.

La cantante Nina da detalles de cómo la ha afectado la menopausia | La 2 Cat

¿Qué ha explicado Nina sobre Operación Triunfo? Tiene claro que, en principio, nunca volvería a dirigir la academia: “OT tiene, ahora mismo, la mejor directora que podría tener”. De hecho, asegura que está menos presente en su vida de lo que la gente cree: “Siempre será importante y le debo mucho, pero no vivo mirando lo que hice”. Aún recuerda cuando bajó el soufflé y dejaron de perseguirla por la calle: “La gente te olvida cuando pasas tiempo sin aparecer en los medios, desapareces del mapa mental. La televisión sube muy rápidamente y baja aún más rápido”.

Una entrevista y un libro muy personales que sorprenderán a sus fans, que no están acostumbrados a declaraciones de este estilo en boca de la cantante y coach musical.