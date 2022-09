Nina d’OT: “Una operació em va causar la menopausa anticipada fa 12 anys”

La Nina d’OT està centrada en la preparació del musical sobre Los puentes de Madison, un espectacle que hauria encarat com un dels més importants de la seva carrera perquè tem que sigui l’última gran obra que pugui realitzar. L’actriu, coach i cantant ha manifestat públicament aquesta por per primera vegada en un vídeo en el seu perfil d’Instagram en què confessa que va dubtar molt abans de revelar-la: “Per sort em vaig atrevir a fer-ho. M’hauria perdut molts missatges, paraules maques i consultes sobre el tema que tracto”.

Aquest atac de sinceritat de la barcelonina el feia a través de la Newsletter que envia als seguidors, en la que en aquesta ocasió va voler fer-los partícips del mal moment que travessa. Fins ara mai no havia parlat de l’envelliment físic que ha experimentat els darrers anys, el que ella es nota també a la veu: “La meva veu es va adaptant, assaig rere assaig, als reptes vocals i musicals que exigeix la partitura de Los puentes de Madison. Durant tota aquesta setmana, la primera d’assajos, he estat parlant amb la meva veu. Sí, digueu-me boja, però li parlo i li dono les gràcies per deixar-me viure això. D’aquí a 14 dies faig 56 anys i, des dels 44, que pateixo menopausa anticipada“.

I en què l’afecta això? “Em van fer una intervenció quirúrgica que va provocar que tingués la menopausa abans d’hora. Amb això, he notat un envelliment en la meva pell, en els cabells i, sobretot, en la meva veu. He après a viure aquests anys amb la sensació de “perdre la veu”. Això és el que creia que m’estava passant, però amb el temps he anat observant com reaccionava la veu davant de la son, de l’alimentació, de l’exercici físic… i m’he adonat que no la perdo, que simplement envelleix com la resta del cos”.

La Nina d’OT parla de l’envelliment de la seva veu | Instagram

Nina sospita que aquest podria ser l’últim gran musical que protagonitza

Nina és conscient que ha de cuidar la veu, una part de tots nosaltres en què també es nota el pas dels anys. Aquest envelliment precoç assegura que li preocupa perquè li fa pensar que no podrà continuar actuant a un nivell tan alt durant molt de temps. De fet, deixa caure que sospita que aquest pot ser l’últim gran musical que protagonitzi: “Gaudiré Los puentes de Madison com si s’hagués d’acabar el món, els gaudiré com mai no he gaudit fent aquest ofici que tant m’estimo. I en el cas que aquest sigui l’últim musical que faci, sempre podré dir que vaig anar a tot gas per situar-me a la zona de perill, que és el que m’agrada. Allà on et sents viu. És en aquest sentit en què la veu perd qualsevol por que pretén arruïnar-te la festa”.