Laura Rosel torna a televisió i no a TV3, sinó a La 2 Cat. Ens els últims anys ha anat passant dels grups públics als privats, amb una trajectòria molt dispar després d’haver presentat el Faq’s o de col·laborar a RAC1. Ara tindrà un programa propi a la versió en català de la cadena pública espanyola, la que s’està farcint d’estrelles del Grup Godó. En el seu cas, han preparat per a ella un format que s’incorpora al prime time dels dijous. Serà aquest 23 d’abril, el dia de Sant Jordi, quan la veiem per primera vegada en aquesta tessitura al capdavant de No se n’ha parlat prou. I sabem uns quants detalls d’aquesta nova aventura professional.
El pograma neix amb la voluntat de “reformular” les tertúlies on convergeixen el debat, l’humor i la informació. Acostaran l’actualitat als teleespectadors, però a la seva manera: “Aturarem per uns minuts el bombardeig informatiu de cada dia per poder centrar-nos en els temes que realment importen”.
Laura Rosel moderarà una tertúlia d’actualitat amb noms com Jordi Basté, Marta Pontnou i Tian Riba. Ells seran els col·laboradors convidats del primer programa, ens confirmen des de la cadena, amb els qui abordaran temes d’actualitat mentre posen el focus en “perspectives poc explorades als mitjans”. Els dos col·laboradors que sí que participaran a cada entrega seran el creador de continguts Víctor Lafuente i l’escriptor Toni Garcia Ramon.
Jaume Collboni, el primer convidat del nou programa de Laura Rosel a La 2 Cat
La tertúlia anirà seguida d’una entrevista amb un personatge destacat de l’actualitat catalana. Per al dia gran de l’estrena, han aconseguit tenir l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, com el primer convidat. Quins creu, l’alcalde, que són els temes dels que no es parla prou?
La presentadora ven aquesta nova aventura com una oporunitat d’enfrocar-se en tot allò que no troba espai en el dia a dia: “Sovint ens deixem arrossegar per l’actualitat més dura, sense parar-nos a pensar en què llegim i escoltem. És hora que existeixi un espai on aturar-nos i intentar mirar les coses des d’una altra perspectiva”, deixa anar. No parlem prou de la mort, la salut mental o els immigrants, considera.
La nova vida de la cadena no està assolint una audiència tan bona com s’esperava, així que caldrà veure si aquesta gran entrevista a l’alcalde de la capital catalana canviarà la tendència o no.