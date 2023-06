Belén Esteban promociona el seu gaspatxo en una entrevista amb Laura Rosel

Sentir Belén Esteban a El matí de Catalunya Ràdio no és habitual. Laura Rosel estava presentant la tertúlia sobre televisió amb Laura Fa quan, de sobte, aquesta trucava a la seva companya de Telecinco i la posava en directe. La idea era parlar del final de Sálvame, que arribarà aquest divendres amb un programa especial. S’ha mostrat visiblement emocionada i molt trista per la cancel·lació del programa del cor en el qual ha treballat aquests últims 14 anys. Ara bé, també han tingut temps de parlar de l’altre negoci que té entre mans: una empresa d’alimentació que va engegar amb un gaspatxo propi que s’està venent molt bé. Curiosament, la presentadora de Catalunya Ràdio ha assegurat que n’és fan: “Estic molt contenta de saludar-te, Belén. I vull felicitar-te pel teu gaspatxo”.

Aquestes són les primeres paraules que li ha dedicat a aquesta convidada sorpresa, que s’ha mostrat encantada de tenir una compradora coneguda: “Moltes gràcies i m’encanta que m’ho diguis perquè em fa molta il·lusió. La veritat és que estem molt contents perquè ho hem fet amb molta il·lusió i perquè amb aquesta calor, la gent el que ha de fer és comprar el meu gaspatxo i que es deixin de fer-lo casolà perquè es triga molt de temps”. Ara acaba d’afegir un tipus de gaspatxo nou a la seva col·lecció, un fet amb tomàquet kumato perquè aguanti tot l’any. La locutora s’ha mostrat entusiasmada amb aquesta notícia: “Això m’interessa a mi, perquè només trobar-lo a l’estiu era un problema. Així podré tenir gaspatxo de Belén Esteban tot l’any al supermercat”, deia entusiasmada.

Belén té més productes, com tres tipus de patates xips i salmorejo. La idea que té és arribar a comercialitzar 10 productes propis, però assegura que no vol anar més enllà: “No vull tenir-ne més perquè no vull tornar-me boja”. El que més il·lusió ha fet a Rosel és la promesa amb què ha acabat l’entrevista, quan Belén Esteban s’ha compromès a enviar una capsa amb ampolles del seu gaspatxo a l’emissora. La Laura Rosel ha dit que no es recuperarà de parlar amb ella: “Jo per un gaspatxo de la Belén Esteban, mato“, ha etzibat.

Belén Esteban parla amb Laura Rosel del seu gaspatxo | Telecinco

Belén Esteban, molt emocionada pel comiat de Sálvame

La col·laboradora del programa del cor també ha parlat de l’última emissió de Sálvame, com dèiem, un adeu que la té trista. S’ha publicat que ella serà una de les tertulianes que participaran en la nova versió del programa que està preparant Netflix, però no ha volgut confirmar-ho: “L’única cosa que diré és que hi haurà moltes sorpreses i moltes bones, però no puc parlar d’aquestes coses. Demà serà un dia especial perquè acaba Sálvame i estic trista, però no per mi. Em fa pena que acabi el meu programa perquè hi porto 14 anys i trobaré faltar tota la gent que hi treballa. Recordaré moltes persones i moltes situacions… Jo soc molt emocional i sé que ploraré, sé que serà un dia dur”.

“Sálvame no ha estat sempre bé i hem fet coses malament, però el que puc dir és que ha estat el programa de la meva vida. Són molts anys i moltes coses que han passat. El programa que estan preparant per a demà és molt maco i avui, en llevar-me, m’he adonat que acaba una rutina de la meva vida. Sálvame crec que ha estat el millor programa tipus xou que ha tingut la televisió i sé que no tornarà a haver-hi cap igual“, ha explicat.

Demà no hi serà Jorge Javier Vázquez, retirat de la pantalla temporalment. Belén Esteban ha aplaudit la feina que ha fet com “el millor presentdor de Sálvame” i reconeix que també trobarà a faltar Mila Ximénez, sobretot perquè l’espai s’acomiada el dia en què es compliran dos anys de la seva mort.