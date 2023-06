L’actriu Mónica López estripa ‘El Hormiguero’: “Blanquegen el feixisme”

L’actriu Mónica López ha estripat El Hormiguero en unes declaracions molt contundents alhora que sorprenents. La protagonista de Rapa, la nova sèrie revelació de Movistar+ amb Javier Cámara, va rebre una trucada de l’equip de Pablo Motos per acudir a plató a fer-ne promoció. Ella va negar-se taxativament i ara ha explicat per què en una entrevista bomba a Ràdio Estel. El titular el deixa clar: “No s’ha d’anar a El Hormiguero“. El millor de tot plegat és la manera com ho justifica: “Jo mai no callaré. Ara mateix tinc una baralla tremenda perquè, ho diré, no s’ha d’anar a El Hormiguero. No s’hi ha d’anar. Aquell senyor blanqueja el feixisme i blanqueja gent impresentable“.

“La gent de la cultura no podem anar a El Hormiguero. He tingut grans baralles amb la productora i tal perquè a aquell senyor li importa un pebrot si hi vaig o no, però el pobre Javier Cámara va haver d’anar-hi sol perquè em deia que s’havia d’anar. En una sola sessió el veuen tres milions de persones, em deia, i jo li preguntava que i això què. Ell insistia que la veuria molta gent la sèrie, llavors, i jo li deia que potser no passa res si no la veu tanta gent perquè igualment tindrem un producte boníssim que veurà una mica menys de gent. No s’ha d’anar a aquests llocs perquè no, per ètica. I em sap greu perquè ara m’estic emprenyant molt, però és que ho veig tan clar i veig que tothom al meu voltant em mira com si jo fos la boja. I penso que no, que no s’hi ha d’anar. Jo no el veig mai, però sé el que fan“, ha recalcat visiblement enfadada.

Com era d’esperar, moltíssima gent ha reaccionat a aquest discurs en contra del programa d’Antena 3. La gran majoria li han donat la raó i han aplaudit que sigui valenta i el critiqui amb aquesta seguretat i amb aquesta força. Els ha deixat verds i és que potser s’ho mereixen, consideren molts.

Mónica López, una canària amb més de mitja vida a Catalunya

L’actriu, nascuda a les Illes Canàries, va venir a viure a Barcelona de ben jove per poder estudiar a una gran escola com és l’Institut del Teatre. Aquí va aprendre català i va fer una immersió lingüística completa que l’ha ajudat a dominar l’idioma i a què molts fans creguin que realment és catalana de tota la vida: “A Madrid em diuen que vagi amb compte amb l’accent català que tinc“.

Mónica López és una de les protagonistes de Rapa | Movistar+

Sobre les seves primeres passes en aquest món, reconeix que va anar molt a poc a poc perquè no tenia clar si es podria dedicar a això: “Van ser uns primers anys molt tímids perquè no hi havia tanta feina com ara. Em presentava a càstings i no m’agafaven, el que feia que em plantegés que no servia. Em van agafar a un musical al Teatre Condal i, des de llavors, no he parat. Sempre penso que soc una impostora, però si continuo treballant suposo que és perquè ho faig mínimament bé. He tingut la síndrome de la impostora, però crec que qualsevol persona mínimament honesta se sent impostor perquè mai arribes al que vols. És impossible perquè, si vols créixer, sempre et quedes curt”.