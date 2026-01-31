3Cat estrenarà Gènesi aquesta tardor, una de les sèries més potents de la temporada que narrarà l’evolució gastronòmica que ha fet Ferran Adrià fins a convertir-se en una figura clau del sector. Basada en fets reals, però amb llicències dramàtiques, aquesta coproducció tindrà sis capítols marcats per una forta ambició internacional. De fet, s’estrenarà a TV3 en exclusiva i en català, però més endavant també arribarà a Netflix per tal que se’n faci difusió a Espanya i Llatinoamèrica. El Món ha pogut entrar en un dia de rodatge per parlar amb els actors, veure els decorats i descobrir alguns secrets d’aquesta ficció que tindrà com a protagonistes a noms tan potents com Miquel Fernàndez, Ivan Massagué, Carlos Cuevas i Mònica López.
La història i els seus continguts culinaris compten amb l’aval d’ElBulli Foundation, amb Ferran Adrià i tot l’equip pendents de l’aparença dels plats que s’hi veuran -que han estat tots elaborats per extreballadors del restaurant, així que no seran elaboracions de plàstic o porexpan-. De fet, han construït una sofisticada cuina davant del plató, on un equip de cuiners que havien treballat al Bulli han elaborat els més de 70 plats que apareixeran a la ficció.
Ens haurem de situar als anys 80, en un inici, quan un jove Ferran Adrià entra per atzar a les cuines d’El Bulli i coneix Juli Soler. Aquest tàndem s’entendrà d’allò més bé, fins al punt que en aquest petit restaurant de la cala Montjoi s’hi viurà una revolució gastronòmica sense precedents. Anys després, el 2025, una crítica gastronòmica es retrobarà amb la seva neboda Lola i juntes decidiran reobrir el restaurant familiar.
Aparador del territori català i amb admiració pel producte de quilòmetre zero, també s’ha assegurat que el repartiment ha recreat fidelment els personatges reals sense caure en la imitació. El Ferran Adrià i el Juli Soler són una parella protagonista que, alhora, són antagonistes entre ells i aquí està la gràcia. Els interpretaran el Miquel Fernàndez i l’Ivan Massagué respectivament, dos actors que han begut de les entrevistes que han coincidit un i altre per posar-s’hi a la pell i poder transmetre les seves personalitats fer-ne paròdia. Un més introspectiu i reflexiu, l’altre més expansiu i vital: “En aquesta sèrie viatgem amb ells d’una manera divertida, dues personalitats diferents que expliquen que arribessin a trencar els motlles de tot”, ens explica el director.
Parlem amb els actors de Gènesi, la història sobre Ferran Adrià
El protagonista, el Miquel Fernàndez, es posa en la pell de Ferran Adrià d’una manera espectacular. En aquesta trobada amb la premsa, l’actor ens deixa clar que no volia fer “una imitació del Polònia“, però sí que s’ha empapat de moltes entrevistes seves per poder fer una representació realista: “No podia obviar la seva manera de parlar, com és ell, com s’expressa…“. En una autèntica feinada, va reescriure tot el guió fonèticament tal com parla el cuiner i ens diu que va ser “tot un luxe” poder preguntar-li personalment “un munt de coses” en un sopar que li ha servit per acabar de preparar-se el personatge. De fet, confirma que van fer diverses sessions amb el xef i el seu equip per submergir-se en el rol de ser cuiner i aprendre nocions de cuina i de tracte del producte.
L’Ivan Massagué, per la seva banda, interpreta el Juli Soler. Ell va ser el primer que va confiar en el Ferran Adrià, qui va apostar per ell en considerar que el podia acabar fent d’or. Tot un visionari, realment, a qui recrea amb la manera que tenia de parlar com un geni divertit: “Recrearem els moments de tensió que hi ha sempre en una cuina, sí, i és molt emocionant interpretar els moments en què descobrien alguna tècnica culinària revolucionària que acabaria copiant-se a tot el món”.
El tercer integrant d’aquesta història serà el Carlos Cuevas, l’Albert Adrià que s’unirà a l’equip una mica més endavant. En aquestes declaracions a El Món, es mostra entusiasmat per poder interpretar aquest personatge: “L’Albert és una figura molt imprescindible perquè probablement era dels qui més s’atrevia a dir-li que no al Ferran per una qüestió de confiança. Un no s’entén sense l’altre, són un binomi inseparable. I feia molt de temps que no em passava, que la gent es mostra molt entusiasmada quan saben que estem rodant aquesta sèrie. Sento una gran expectativa, a la gent li fa il·lusió i crec que molts coneixeran aquesta història gràcies a la sèrie”.
En el seu cas, ha decidit no fer una imitació de l’Albert Adrià sinó quedar-se en l’encarnació del seu esperit: “Va arribar i el van fotre rentar plats. Si va acabar cuinant postres va ser per casualitat, quan va patir un atac d’al·lèrgia per les restes de marisc d’un plat”. Va poder conèixer-lo en persona, però en el seu cas no ha estat de massa ajuda: “Va ser molt amable i em donava detalls de tothom, però d’ell no em va confessar cap mania”.
La Joana Vilapuig forma part de la part ficcionada de la sèrie, la neboda que es rebel·la contra la tieta –una crítica gastronòmica interpretada per Mònica López– quan munten un restaurant i una vol fer-lo de cuina tradicional i l’altra, de més creativa. Aquesta feina la toca de prop, a ella que tenia una àvia cuinera: “He volgut practicar les receptes a casa perquè a la sèrie sembli més realista i del rodatge ha après coses, com el fricandó”. “Coneixia evidentment el Ferran Adrià i sabia què era El Bulli, però no coneixia la història i crec que tampoc no era conscient de com va revolucionar la cuina. Aquesta sèrie ajuda a entendre la importància d’aquest restaurant i la figura del Ferran Adrià a nivell mundial”, afegeix.
La comparativa de la cuina tradicional i la d’autor és un dels temes de la sèrie, un detall cabdal sobretot quan s’estan fent tants restaurants de fusió: “És important reivindicar una miqueta la cuina dels nostres avis i la nostra història perquè al final amb la cuina es fa història”.
La recreació d’El Bulli, pensada fins a l’últim detall
El director és un entusiasta de la vida del Ferran Adrià, de qui són amics, i això es nota. David Pujol ens explica que ja fa anys que tenia la idea de recrear la figura del gran xef, especialment des que emetés la sèrie-documental sobre el restaurant. Ha insistit molt en la importància de fe una bona ambientació i, realment, el decorat és increïblement fidedigne a com era El Bulli per dins. S’ha mostrat molt agraït de la “gran sort” d’haver comptat amb el suport dels xefs, ajudant-los a fer “la recreació perfecta” dels plats i l’ambientació: “Hem fet una comunió perfecta entre la família del Bulli i l’equip de producció perquè tot això sembli o sigui el més fidedigne possible”.
Aquesta és una història d’homes, per això, contra el que ha volgut lluitar: “La part ficcionada ens permetia encaixar la figura d’una dona, la nostra crítica gastronòmica, que considero molt interessant i suggerent veure quina és la seva visió. Fins al punt que tota la família d’El Bulli acabarà depenent d’ella”. La sèrie posa en relleu la figura del Ferran Adrià, però també de tota la cuina catalana: “Que en un petit país com el nostre hi hagi hagut tres dels millors restaurants del món en un radi de 150 quilòmetres és únic i s’ha de fer valdre“.
Una ficció que acabarà de rodar-se aquest febrer i arribarà en exclusiva a 3Cat la pròxima tardor.