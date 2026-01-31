3Cat estrenará Gènesi este otoño, una de las series más potentes de la temporada que narrará la evolución gastronómica que ha realizado Ferran Adrià hasta convertirse en una figura clave del sector. Basada en hechos reales, pero con licencias dramáticas, esta coproducción tendrá seis capítulos marcados por una fuerte ambición internacional. De hecho, se estrenará en TV3 en exclusiva y en catalán, pero más adelante también llegará a Netflix para su difusión en España y Latinoamérica. El Món ha podido entrar en un día de rodaje para hablar con los actores, ver los decorados y descubrir algunos secretos de esta ficción que tendrá como protagonistas a nombres tan potentes como Miquel Fernàndez, Ivan Massagué, Carlos Cuevas y Mònica López.

La historia y sus contenidos culinarios cuentan con el aval de ElBulli Foundation, con Ferran Adrià y todo el equipo pendientes de la apariencia de los platos que se verán -que han sido todos elaborados por exempleados del restaurante, así que no serán elaboraciones de plástico o poliestireno-. De hecho, han construido una sofisticada cocina frente al plató, donde un equipo de cocineros que habían trabajado en el Bulli han elaborado los más de 70 platos que aparecerán en la ficción.

Tendremos que situarnos en los años 80, en un inicio, cuando un joven Ferran Adrià entra por azar en las cocinas de El Bulli y conoce a Juli Soler. Este tándem se entenderá de maravilla, hasta el punto que en este pequeño restaurante de la cala Montjoi se vivirá una revolución gastronómica sin precedentes. Años después, en 2025, una crítica gastronómica se reencontrará con su sobrina Lola y juntas decidirán reabrir el restaurante familiar.

Escaparate del territorio catalán y con admiración por el producto de kilómetro cero, también se ha asegurado que el reparto ha recreado fielmente a los personajes reales sin caer en la imitación. Ferran Adrià y Juli Soler son una pareja protagonista que, a la vez, son antagonistas entre ellos y ahí está la gracia. Los interpretarán Miquel Fernàndez e Ivan Massagué respectivamente, dos actores que han bebido de las entrevistas que han coincidido uno y otro para ponerse en su piel y poder transmitir sus personalidades sin hacer parodia. Uno más introspectivo y reflexivo, el otro más expansivo y vital: «En esta serie viajamos con ellos de una manera divertida, dos personalidades diferentes que explican que llegaran a romper los moldes de todo«, nos explica el director.

Miquel Fernández interpretará a Ferran Adrià en Gènesi | Mireia Comas

Hablamos con los actores de Gènesi, la historia sobre Ferran Adrià

El protagonista, Miquel Fernàndez, se pone en la piel de Ferran Adrià de una manera espectacular. En este encuentro con la prensa, el actor nos deja claro que no quería hacer «una imitación del Polònia«, pero sí que se ha empapado de muchas entrevistas suyas para poder hacer una representación realista: «No podía obviar su manera de hablar, cómo es él, cómo se expresa…«. En un auténtico trabajo arduo, reescribió todo el guion fonéticamente tal como habla el cocinero y nos dice que fue «todo un lujo» poder preguntarle personalmente «un montón de cosas» en una cena que le ha servido para acabar de preparar el personaje. De hecho, confirma que hicieron varias sesiones con el chef y su equipo para sumergirse en el rol de ser cocinero y aprender nociones de cocina y del trato del producto.

El actor se pone en la piel del prestigioso chef en la nueva serie de 3Cat | Mireia Comas

Ivan Massagué, por su parte, interpreta a Juli Soler. Él fue el primero que confió en Ferran Adrià, quien apostó por él al considerar que podía acabar haciéndolo de oro. Todo un visionario, realmente, a quien recrea con la manera que tenía de hablar como un genio divertido: «Recrearemos los momentos de tensión que hay siempre en una cocina, sí, y es muy emocionante interpretar los momentos en que descubrían alguna técnica culinaria revolucionaria que acabaría copiándose en todo el mundo».

Iván Massagué ha sido elegido para interpretar a Juli Soler | Mireia Comas

El tercer integrante de esta historia será Carlos Cuevas, el Albert Adrià que se unirá al equipo un poco más adelante. En estas declaraciones a El Món, se muestra entusiasmado por poder interpretar este personaje: «Albert es una figura muy imprescindible porque probablemente era de los que más se atrevía a decirle que no a Ferran por una cuestión de confianza. Uno no se entiende sin el otro, son un binomio inseparable. Y hacía mucho tiempo que no me pasaba, que la gente se muestra muy entusiasmada cuando saben que estamos rodando esta serie. Siento una gran expectativa, a la gente le hace ilusión y creo que muchos conocerán esta historia gracias a la serie».

Carlos Cuevas nos cuenta cómo prepara su papel como Albert Adrià | Mireia Comas

En su caso, ha decidido no hacer una imitación de Albert Adrià sino quedarse en la encarnación de su espíritu: «Llegó y lo pusieron a lavar platos. Si acabó cocinando postres fue por casualidad, cuando sufrió un ataque de alergia por los restos de marisco de un plato”. Pudo conocerlo en persona, pero en su caso no ha sido de mucha ayuda: «Fue muy amable y me daba detalles de todo el mundo, pero de él no me confesó ninguna manía”.

Carlos Cuevas y Miquel Fernández serán los hermanos Adrià en la serie de 3Cat | Mireia Comas

Joana Vilapuig forma parte de la parte ficcionada de la serie, la sobrina que se rebela contra la tía –una crítica gastronómica interpretada por Mònica López– cuando montan un restaurante y una quiere hacerlo de cocina tradicional y la otra, de más creativa. Este trabajo le toca de cerca, a ella que tenía una abuela cocinera: “He querido practicar las recetas en casa para que en la serie parezca más realista y del rodaje ha aprendido cosas, como el fricandó». «Conocía evidentemente a Ferran Adrià y sabía qué era El Bulli, pero no conocía la historia y creo que tampoco era consciente de cómo revolucionó la cocina. Esta serie ayuda a entender la importancia de este restaurante y la figura de Ferran Adrià a nivel mundial”, añade.

La comparativa de la cocina tradicional y la de autor es uno de los temas de la serie, un detalle crucial sobre todo cuando se están haciendo tantos restaurantes de fusión: “Es importante reivindicar un poquito la cocina de nuestros abuelos y nuestra historia porque al final con la cocina se hace historia”.

Joana Vilapuig formará parte de la parte ficcionada de la serie | Mireia Comas

La recreación de El Bulli, pensada hasta el último detalle

El director es un entusiasta de la vida de Ferran Adrià, de quien son amigos, y eso se nota. David Pujol nos explica que ya hace años que tenía la idea de recrear la figura del gran chef, especialmente desde que emitió la serie-documental sobre el restaurante. Ha insistido mucho en la importancia de hacer una buena ambientación y, realmente, el decorado es increíblemente fidedigno a cómo era El Bulli por dentro. Se ha mostrado muy agradecido de la «gran suerte» de haber contado con el apoyo de los chefs, ayudándolos a hacer «la recreación perfecta» de los platos y la ambientación: «Hemos hecho una comunión perfecta entre la familia del Bulli y el equipo de producción para que todo esto parezca o sea lo más fidedigno posible».

La ficción ha recreado, prácticamente hasta el último detalle el interior del Bulli | Mireia Comas

Esta es una historia de hombres, por eso, contra lo que ha querido luchar: «La parte ficcionada nos permitía encajar la figura de una mujer, nuestra crítica gastronómica, que considero muy interesante y sugerente ver cuál es su visión. Hasta el punto que toda la familia de El Bulli acabará dependiendo de ella». La serie pone en relieve la figura de Ferran Adrià, pero también de toda la cocina catalana: «Que en un pequeño país como el nuestro haya habido tres de los mejores restaurantes del mundo en un radio de 150 kilómetros es único y se debe valorar«.

Una ficción que terminará de rodarse este febrero y llegará en exclusiva a 3Cat el próximo otoño.