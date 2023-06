La actriz Mónica López ataca a ‘El Hormiguero’: «Blanquean el fascismo»

La actriz Mónica López ha atacado a El Hormiguero en unas declaraciones muy contundentes a la vez que sorprendentes. La protagonista de Rapa , la nueva serie revelación de Movistar+ con Javier Cámara, recibió una llamada del equipo de Pablo Motos para acudir a plató a hacer promoción de ella. Se negó taxativamente y ahora ha explicado por qué en una entrevista bomba en Ràdio Estel. El titular lo deja claro: «No se tiene que ir a El Hormiguero «. Lo mejor de todo es la manera como lo justifica: «Yo nunca me callaré. Ahora mismo tengo una pelea tremenda porque, lo diré, no se tiene que ir a El Hormiguero . No se tiene que ir. Ese señor blanquea al fascismo y blanquea a gente impresentable«.

«La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero . He tenido grandes peleas con la productora y tal porque a aquel señor le importa un pimiento si voy o no, pero el pobre Javier Cámara tuvo que ir solo porque me decía que se tenía que ir. En una sola sesión lo ven tres millones de personas, me decía, y yo le preguntaba que y esto qué . Él insistía que la vería mucha gente la serie, entonces, y yo le decía que quizás no pasa nada si no la ve tanta gente porque igualmente tendremos un producto buenísimo que verá algo menos de gente. No se tiene que ir a estos lugares porque no, por ética. Y me sabe mal porque ahora me estoy enfadando mucho, pero es que lo veo tan claro y veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca. Y pienso que no, que no se tiene que ir. Yo no lo veo nunca, pero sé lo que hacen«, ha recalcado visiblemente enfadada.

Como era de esperar, muchísima gente ha reaccionado a este discurso en contra del programa de Antena 3. La gran mayoría le han dado la razón y han aplaudido que sea valiente y lo critique con esta seguridad y con esta fuerza. Los ha dejado verdes y es que quizás se lo merecen, consideran muchos.

Mónica López, una canaria con más de media vida en Cataluña

La actriz, nacida en las Islas Canarias, vino a vivir en Barcelona de muy joven para poder estudiar en una gran escuela como es el Instituto del Teatro. Aquí aprendió catalán e hizo una inmersión lingüística completa que le ha ayudado a dominar el idioma y a que muchos fans crean que realmente es catalana de toda la vida: «En Madrid me dicen que tenga cuidado con el acento catalán que tengo«.

Mónica López és una de las protagonistas de Rapa | Movistar+

Sobre sus primeros pasos en este mundo, reconoce que fue muy despacio porque no tenía claro si se podría dedicar a esto: «Fueron unos primeros años muy tímidos porque no había tanto trabajo como ahora. Me presentaba a castings y no me cogían, lo que hacía que me planteara que no servía. Me cogieron en un musical al Teatro Condal y, desde entonces, no he parado. Siempre pienso que soy una impostora, pero si continúo trabajando supongo que es porque lo hago mínimamente bien. He tenido el síndrome de la impostora, pero creo que cualquier persona mínimamente honesta se siente impostor porque nunca llegas a lo que quieres. Es imposible porque, si quieres crecer, siempre te quedas corto».