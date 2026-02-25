3Cat apuesta por la ficción y de qué manera, teniendo en cuenta el plan de estrenos que han presentado esta mañana. Este año, el catálogo se ampliará con 27 películas y 11 series nuevas en catalán que demuestran que las alianzas estratégicas que están llevando a cabo ayudan, realmente, a impulsar el sector audiovisual catalán. Desde la dirección de la corporación se han mostrado «muy satisfechos» por los números que han obtenido las series y películas en las que han colaborado a lo largo de 2025, unas cifras que los motivan a continuar invirtiendo dinero en lo que será uno de los años récord en cuanto a estrenos coproducidos por la casa. ¿Qué podremos ver en TV3 y en la plataforma a lo largo de los próximos meses? Analizamos con qué nos sorprenderán, qué temáticas tendrán y con qué actores han trabajado.

3Cat anuncia una apuesta por la ficción récord

Gènesi, Ravalejar o Pubertat entre los grandes estrenos de series de este año

De las once series que estrenarán en 2026, diez de ellas serán en versión original catalana y eso les «llena de orgullo» en palabras de la presidenta Rosa Romà. Una cifra «récord» de estrenos -recordemos que el año pasado fueron 8 las ficciones nuevas de 3Cat que llegaron a la pequeña pantalla- que ha sido posible gracias a la plataforma, dicen, una ventana de distribución que ya se ha convertido en la tercera más consumida en toda Cataluña. Y es que la ficción es «básica» para ellos, tal como demuestra la cifra que asegura que el 60% de las reproducciones del OTT pertenece a este tipo de formatos: «No entendemos 3Cat o TV3 sin la ficción, queremos continuar por este camino y no renunciaremos a ello«, ha avisado el director de la cadena Sigfrid Gras.

Podemos enunciar cuáles son estas series en las que han estado trabajando. Ha tardado mucho en llegar, pero finalmente los televidentes podrán ver Pubertat de Leticia Dolera. Esta es una serie sobre el mundo casteller, en la cual la armonía de una colla se romperá con el estallido de una denuncia por agresión sexual. Confían en que sea «todo un éxito» y que mucha gente pueda sentirse «identificada», pero habrá que esperar al mes de mayo para poder ver los capítulos a través de la plataforma. Y los fans de Emma Vilarasau están de enhorabuena, ya que la volverán a ver actuar en una ficción catalana gracias a LIA. Formará parte de un grupo de mujeres científicas que trabajarán en una empresa de inteligencia artificial que les permitirá enfrentar los traumas de su pasado.

A lo largo de este primer semestre, también llegarán al catálogo las continuaciones de series de éxito. Es el caso de la segunda temporada de La casa nostra, una sitcom que ha entusiasmado y que tendrá catorce capítulos nuevos cuando comience el verano. Desde el Departamento de Ficción nos aseguran que tienen la voluntad de darle continuidad, sobre todo al ver la espectacular acogida que ha tenido, así que podría ser perfectamente que pueda tener una tercera vida. Y también estrenarán la tercera temporada de Jo mai mai, la serie adolescente ambientada en una casa de colonias que explorará temas nuevos como el racismo, el matrimonio o los robos.

3Cat estrenará 14 capítulos nuevos de La casa nostra

Emma Vilarasau interpretará una científica en Lia | 3Cat

Una de las apuestas principales es Gènesi, por eso, que recoge la vida del chef Ferran Adrià y que llegará a la pantalla este otoño. El jefe del Departamento de Ficción, Oriol Sala-Patau, se ha mostrado especialmente satisfecho de la participación de la casa en esta serie «prémium» que tienen claro que «viajará por el mundo» y dejará «en un lugar importante» nuestra gastronomía. Con un Miquel Fernández majestuoso en la piel del cocinero, los televidentes podrán conocer detalles sobre el proceso que vivió hasta convertirse en una figura clave de la cocina catalana. En cuanto al resto del reparto, cabe destacar Iván Massagué, Carlos Cuevas o Mónica López.

Durante el resto del año, también incorporarán In vitro a la lista de series nuevas. Con Marc Creheut en la dirección, la protagonista será una bióloga inquieta y empática que recibirá una oferta para trabajar en una pequeña clínica de fertilidad. Entre el reparto destacan nombres tan potentes como Bruna Cusí, David Verdaguer o Diana Gómez. Y no podemos olvidar Ravalejar, uno de los grandes éxitos de 3Cat este 2026 porque lo han seleccionado en la Berlinale y eso es digno de celebración. HBO la estrenará en mayo y será hacia finales de año, por lo que calculan, cuando llegará a 3Cat. Ya han aprovechado para aplaudir que se haya apostado por hablar de la historia del icónico restaurante Can Mosques del Raval, eso sí, que tuvo que cerrar en 2021 cuando un fondo de inversión compró el edificio. Enric Auquer y Sergi López forman parte de un equipo que ha recibido un reconocimiento internacional y que, desde la dirección confían que viajará y llevará el catalán a todas partes: «La historia pasa en el Raval de Barcelona, pero podría tener lugar en París o en cualquier otra ciudad».

Gènesi repasará la vida de Ferran Adrià en 3Cat

Completan la lista Pensió incompleta, que ha permitido que se unan tres televisiones autonómicas como la televisión vasca ETB y la gallega TVG para incluir las tres lenguas en una ficción por primera vez. En la miniserie Dia U, por su parte, el Álex González interpreta a un prodigio informático que abandona Barcelona tras el suicidio de su hermana por acoso escolar. Ambientada durante el Mobile World Congress, esta es la única que se ha filmado en castellano y llegará primero a la plataforma Prime Video con su versión doblada.

En esta presentación, Sigfrid Gras ha reconocido que hay ciertas discusiones con las otras plataformas a la hora de pactar los estrenos de estas producciones conjuntas. La ventana de distribución dependerá de las negociaciones, en cada caso, pero insisten en que lucharán para poder obtener el estreno y que este sea siempre la versión en catalán.

Finalmente, no han querido menospreciar la que sigue siendo su joya de la corona que es Com si fos ahir. Hemos podido confirmar que se está trabajando para emitir la décima temporada a partir de septiembre, ya que son conscientes de que la serie de mediodía gusta y, prueba de ello, que ayer mismo haya alcanzado un récord de audiencia tan fuerte como el 26,7% de cuota. El mes de enero estrenaron Departament Amades, también, una serie más de nicho con la cultura popular catalana como tema central que ha tenido una acogida que les ha «sorprendido» gratamente.

La larga lista de películas que ha preparado 3Cat para 2026

Como decíamos, 3Cat ha coproducido 27 películas -20 de ellas en catalán- que verán la luz en algún mes de este 2026. El gran título es Balandrau, vent salvatge que está inspirada en el horror que vivió un grupo de montañeros que fueron sorprendidos por la peor tormenta de nieve de los Pirineos catalanes. Su estreno en los cines ha obtenido un éxito espectacular y desde la dirección se han mostrado «muy orgullosos» de esta buena obra: «Tiene un casting buenísimo y unos efectos nunca vistos en el cine catalán, el éxito de taquilla ha sido totalmente inesperado y nos felicitamos por haber formado parte«.

Los fans de la música también encontrarán un buen caramelito con Els de Sau, que retratará a uno de los grupos catalanes más potentes. El protagonista, Pol Monen, emulará perfectamente a Carles Sabater, avisan, así que este producto de proximidad que recoge parte de nuestra historia puede triunfar. Y si continuamos hablando de música, también hay que poner énfasis en promocionar Caballé. En este film de ficción, que no será un biopic, se narrará la historia de Montserrat Caballé desde su juventud hasta la plenitud de su mejor momento profesional. La protagonista? Una estrella de buenísima voz como es Begoña Alberdi.

Balandrau es uno de los filmes más potentes del catálogo | 3Cat

Una película sobre Montserrat Caballé, una de las grandes apuestas | 3Cat

El mundo del teatro dará el salto a la gran pantalla, también. José Corbacho ha colaborado con 3Cat como director en una comedia romántica que hace crecer el exitoso Burundanga, donde la actriz Adriana Torrebejano se atreverá con el catalán por primera vez. Completan el equipo Carol Rovira, Marcel Borràs, Jordi Sánchez, Silvia Abril, Santi Millán… Un reparto de auténtico lujo. Y también hay buenas noticias para Joel Joan, que protagoniza la segunda entrega de Escape Room donde todos volverán a coincidir en un juego mortal planificado por el decapitador de Hostafrancs. En su caso, la podremos ver en las salas de cine antes del verano.

Los hechos reales tendrán recorrido en otro film confirmado para este año, llamado Cronos. En esta, que se estrenará en otoño, hilarán todo lo que ocurrió durante los atentados de Barcelona del 17 de agosto de 2017. Se verá un seguimiento al trabajo de los Mossos d’Esquadra en un trabajo que ha tenido como actores principales Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López y Pablo Derqui.

Y hablamos de enfermedades, que serán uno de los ejes vertebrales de dos de las películas nuevas más. La primera es Viva, dirigida y protagonizada por Aina Clotet, en la cual una chica volverá a la acción tras superar un cáncer de mama. En Sants, por su parte, podremos ver a la Vicky Luengo que regresa al cine catalán de la mano del director de Suro Mikel Gurrea. En esta ficción, la protagonista buscará dinero para poder curar a la madre que ha sido diagnosticada con una enfermedad grave. En esta aventura, acabará conociendo a una mujer que le ofrecerá formar parte de un plan muy arriesgado.

Vicky Luengo vuelve a actuar en catalán en Sants | 3Cat

Completan la lista de películas títulos como Un altre home, El rastre del llop, Corredora, Mallorca confidencial, Cowgirl, L’escletxa, Femení singular, Mala bèstia, Viatge al país dels blancs, Forastera, Tanit y Els mals noms. Todo un conjunto de productos interesantes y potentes que consolidan 3Cat como uno de los motores de la industria audiovisual en catalán.