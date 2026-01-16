Emma Vilarasau ha concedido una entrevista muy sincera a Jordi Basté, que la ha invitado a desnudarse en el Pla seqüència que presenta en La 2 Cat. Nunca la habíamos oído hablar con tanta dureza sobre la relación con su cuerpo, que nunca ha sido fácil porque tuvo muchos complejos por culpa de ser la más rellenita de los tres hermanos. «Yo era la mediana, la más dulce, que no daba problemas ni me peleaba. Siempre he sido muy racional, pero mi adolescencia fue muy difícil, tenía mucho complejo de gorda y hacer teatro me salvaba». Mientras que mis hermanos eran «dos príncipes» que recibían halagos por la calle, ella era «la simpática». Durante la adolescencia aquello supuso un trauma porque no se gustaba nada a sí misma y ser adolescente con un cuerpo que no te gusta le pareció «muy duro».

La gran dama del teatro catalán llegó a cambiar su estilo de vestir para evitar que la gente se fijara en su sobrepeso: «Me hice hippy y empecé a taparme, llevaba vestidos largos, ponchos… Tapé mi cuerpo durante mucho tiempo. Mi madre, que tenía el mismo problema, me entendía mucho, me decía que estaba guapísima. Pero había detalles, como que de pequeña me gustaban mucho las faldas plisadas, pero si tienes trasero los pliegues sobran. Mi hermana las llevaba y yo le decía a mi madre que también quería, pero a mí me decía que no».

Y, ante aquella situación, lo que hizo fue «matarse de hambre». Y, de hecho, reconoce que aún lo hace: «Si yo me dejara, estaría muy gorda y todavía me preocupa. ¡Ahora tienes que estar estupenda a los 70 años! Me controlo mucho, la verdad, porque no quiero verme así. Aún me peso cada día y nunca lo he dicho, pero es una obsesión muy grande«. Emma Vilarasau considera que siempre tendrá una imagen distorsionada de sí misma, un problema que la ha hecho sufrir mucho a ella y también a sus hijos: «Aún no hace mucho, uno de mis hijos me dijo que ya parara con eso porque se daba cuenta de que sigo mirándome el tema de la comida siempre y que sufren al verme así. Yo pensaba que no lo veían, pero sí que lo notan«.

¿Emma Vilarasau quería ser actriz desde pequeña?

En esta larga entrevista, Emma Vilarasau también le ha contado al presentador de RAC1 cómo comenzó en el teatro. Ella no ha sido de aquellas que se inicia en este trabajo desde muy pequeña y de manera vocacional, sino que se acabó encontrando un poco: «Era una adolescente rebelde que se apuntó a clases de interpretación porque, en el escenario, me lo pasaba bien y me sentía segura a pesar de mi complejo». Nunca habría pensado que acabaría siendo actriz, de hecho: «¿Qué va… Cómo iba a pensarlo? Era muy difícil poder ganarte la vida así, en aquella época«.

Ella terminó el COU con 16 años y no sabía qué quería hacer en la vida. Ante esto, decidió apuntarse al Institut del Teatre porque en su momento se lo había pasado bien, pero sin pensar que acabaría trabajando de eso: «Cuando dije en casa que quería hacer teatro, se cayó el cielo y la tierra… pero se los dije cuando ya me había examinado y ya me habían aceptado. Dije que sería temporal, claro, mientras me preguntaba de qué trabajaría más adelante, ya que la otra opción era tomarme un año sabático y eso sí que no querían que lo hiciera. A veces pienso que me dejaron hacer esto porque soy mujer y mi padre pensó que ya me casaría y ya me mantendrían«.

¿Qué ha explicado Emma Vilarasau en la entrevista con Jordi Basté? | La 2 Cat

La vida le cambió cuando un director en activo la fichó, junto con otros graduados, para ser becarios en una obra en la que les pagaba poco dinero: «Nos dio la oportunidad con Mercè Aranega, Mercè Comas… A mí me dio bastante papel y ahí pensé que quizás sí que podría dedicarme, pero es que ni siquiera existía TV3! No se hacía cine en catalán y solo había cuatro salas abiertas en Barcelona, así que ser actriz era muy difícil. Si no me hubieran cogido aquí, no me habría presentado a muchos castings porque lo paso mal así que seguramente no sería actriz», reflexiona.

En esta intervención, también ha revelado que ella no fue la primera opción para interpretar su icónico papel en Nissaga de poder: «No te diré quién era la actriz por la que querían, pero en aquel momento hacer un culebrón era un poco de desprestigio y ahora todos quieren hacer. Yo, que tenía los niños pequeños, pensé que me venía superbien sobre todo por pasta porque vivir de actores los dos…».

¿A qué se dedican los hijos de Emma Vilarasau?

De los dos hijos que tiene Emma Vilarasau, se sabe que uno de ellos es actor y se gana bastante bien la vida así. No quería que se dedicara, en un principio, ya que no es fácil ser hijo de y dedicarte a la misma profesión que los dos padres famosos. Después de verlo actuar en Londres, sin embargo, su opinión cambió: «Me sorprendió muchísimo. Yo que nunca lo había visto actuar, de repente lo vi haciendo de protagonista y en una obra en inglés donde todo sonaba estupendo. Pensé que lo hacía muy bien para ser tan joven y tiene mucho mérito y mucho valor que haya querido dedicarse a esto con los dos padres que tiene, porque lo podría haber pasado fatal».

Todo lo que ha dado de sí la conversación con Emma Vilarasau | La 2 Cat

El otro hijo es músico, ya que estudió para ser batería en Londres y ya se ha quedado allí a vivir. Como no es fácil ganarse la vida así, ahora se dedica al mundo de los videojuegos y parece que se lo pasa de lo mejor. Eso sí, también ha llegado a sufrir porque son mundos difíciles. Una entrevista bien completa de la actriz, que abre una ventana a su vida privada en La 2 Cat.